Tesla a ouvert les précommandes de ses Model 3 produites en Chine, pour la Chine.

Tesla avait donné rendez-vous ce vendredi 31 mai 2019 pour une annonce à destination du marché chinois. Comme on pouvait s’y attendre, le constructeur automobile a officialisé le lancement de ses Model 3 produites au sein du pays asiatique. Les précommandes sont ouvertes mais les futurs propriétaires devront s’armer de patience : les délais de livraison sont estimés à entre six et dix mois — le temps que Gigafactory 3 se mette en route.

Pour Tesla, c’est une étape très importante en vue de conquérir le marché chinois : elle permet de vendre la Model 3 — sa voiture la moins chère — à un prix inférieur grâce aux économies réalisées en l’absence de coûts d’importation.

Cap sur la Chine pour Tesla

La première version assemblée en Chine sera le modèle Autonomie Standard Plus (460 kilomètres selon le cycle NEDC). Elle est proposée au prix de 328 000 yuans, soit un peu plus de 42 000 euros (comme en France). Les conducteurs chinois peuvent toujours opter pour une Model 3 produite aux États-Unis. Dans cette configuration, elle se monnaie à 377 000 yuans, soit près de 49 000 euros. L’économie réalisée est donc importante pour celles et ceux qui ne craignent pas d’attendre plusieurs mois avant de recevoir leur voiture (sans compter l’éventuelle éligibilité à des aides financières).

Néanmoins, il convient de noter que cette première Model 3 assemblée en Chine ne présentera aucune différence avec les autres. Il faudra juste s’assurer que les standards de qualité appliqués aux États-Unis le seront également au sein de Gigafactory 3. On en saura plus à ce sujet au début de l’année 2020, si l’usine ne connaît pas un retard au démarrage.