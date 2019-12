Des indices glanés dans le code du firmware laissent à penser que la Tesla Model 3 pourrait accueillir une batterie de 100 kWh et le mode Ludicrous axé sur la performance.

Tesla est connu pour faire évoluer constamment son catalogue. L’année prochaine, il devrait lancer une Model S et un Model X axés sur la performance — articulés autour d’un groupe propulseur à trois moteurs. Il pourrait aussi y avoir une nouvelle Model 3, équipée d’une batterie de 100 kWh. C’est ce que suggère une trouvaille du hacker surnommé Green, qui a fouillé dans le code des dernières mises à jour appliquées au firmware.

L’intéressé a trouvé une référence à une batterie de 100 kWh pour la Model 3, ce qui constituerait une sacrée évolution par rapport à la version Grande Autonomie (qui se contente d’une capacité de 75 kWh). Serait-ce bien utile sachant que l’autonomie maximale grimpe déjà à 560 kilomètres aujourd’hui ?

Now where it gets interesting is with the actual batetery packs.

the 100kWh pack has survived the great "non-model3 stuff purge" mid year so there's a fair chance this is actually upcoming and not some spillover. pic.twitter.com/gliPuJhrP7

— green (@greentheonly) December 20, 2019