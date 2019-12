Moyennant 2 000 $, les possesseurs de Tesla Model 3 Dual Motor Grande Autonomie pourront accélérer plus vite.

L’ère du contenu téléchargeable pour voitures est là. En proposant des mises à jour constantes de ses véhicules, capables d’améliorer les performances, l’autonomie ou de se plier aux régulations pour adapter l’Autopilote plus rapidement qu’aucun autre constructeur, Tesla a ouvert la porte à une nouvelle forme de modèle d’affaires. Le constructeur américain l’avait inauguré il y a bien longtemps en rendant possible l’achat de l’Autopilote complet après l’achat du véhicule ou, sur de précédents modèles, le déblocage logiciel de la capacité complète de la batterie. En décembre 2019, c’est une meilleure accélération que Tesla vend aux clients de la Model 3 Dual Motor Grande Autonomie.

Une accélération plus franche

Ce contenu téléchargeable pour voiture n’est donc pas aussi important que pourraient l’être plus de sécurité (avec l’Autopilote avancé) ou une meilleure autonomie jadis. Nous sommes clairement dans la mise à jour de confort, qui peut permettre de faire profiter aux conducteurs de Model 3 d’une accélération plus franche, leur mettant sous le pied la puissance incroyable des moteurs électriques. Dans les faits, la version américaine de l’option évoque un passage de 4,4 secondes à 3,9 secondes pour faire le 0 à 60 mph, soit à peu près 96 km/h.

Les dixièmes de seconde gagnés ne sont pas aussi superflus qu’ils pourraient sembler : pour avoir essayé de nombreuses configurations de Tesla, des plus économes en énergie au plus sportives, nous sentons bien une différence entre les modèles les plus rapides à l’accélération et les autres. À titre de comparaison, la Model 3 Dual Motor Performance est annoncée sur le site américain de Tesla comme capable d’avaler le 0 à 60 mph en 3,2 secondes. En équivalent 0-100 km/h, cela donne respectivement 3,4 secondes pour la sportive et 4,6 secondes pour la routière sans la mise à jour. On pourrait donc s’attendre à toucher la barre des 4,2 secondes avec cette mise à jour.

La Tesla Model S Performance reste la plus rapide niveau accélération, avec ses 2,6 secondes pour encaisser le 0 à 100 km/h.