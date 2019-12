BMW a donné des nouvelles de son SAV 100 % électrique iX3. Les performances ont été améliorées depuis la présentation du concept.

BMW travaille sur l’après-i3 et la cinquième génération de sa technologie eDrive, qui anime ses voitures électriques. En avril 2018, il présentait le Concept iX3, un SAV (Sports Activity Vehicle). Aujourd’hui, à la faveur d’un communiqué publié le 18 décembre, le constructeur fait part de ses avancées sur l’efficience du groupe propulseur de la version de série. L’autonomie est annoncée à la hausse.

BMW promet ainsi que le iX3 sera capable de tenir 440 kilomètres en une seule charge, selon le cycle WLTP. Le Concept, lui, grimpait à 400 kilomètres. Les ingénieurs sont également parvenus à rendre le véhicule plus puissant : 210 kW contre 200 kW à la base (286 chevaux contre 270 en équivalence). La production du iX3 débutera en 2020.

BMW passe la seconde sur l’électrique

BMW ne doit clairement pas se louper avec son eDrive de cinquième génération, amené à être intégré dans ses futures voitures électriques (la i4 et le iNEXT). Sa technologie doit être suffisamment efficiente pour rivaliser avec celle de Tesla, très en avance dans ce domaine. La firme allemande commence par louer la conception de son unité de puissance, qui prendrait moins de place et pèserait moins lourd par rapport à la génération précédente.

Du côté de la batterie, BMW met en avant sa plus faible utilisation du cobalt et un design compact encore plus optimisé. Bien évidemment, pour le iX3, la batterie sera installée sur le plancher pour améliorer le comportement routier (centre de gravité plus bas) et offrir autant d’espace à bord que le X3 thermique. En termes d’efficience, BMW avance que l’iX3 a besoin de moins de 20 kWh pour rouler 100 kilomètres, sachant que le SAV repose sur une batterie de 74 kWh. « Le BMW iX3 propose une autonomie que seules les voitures avec une plus grosse et plus lourde batterie peuvent atteindre », explique la firme. Le Tesla Model Y, certainement son plus grand rival, est annoncé avec une autonomie de 540 kilomètres (modèle propulsion Grande Autonomie). Mais on ne connaît pas la taille de sa batterie.

