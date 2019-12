Renault a communiqué des chiffres sur sa nouvelle Zoé, dont les premiers exemplaires seront bientôt livrés. À temps pour Noël.

La nouvelle Zoé démarre sur les chapeaux de roue. C’est tout du moins le signal envoyé par Emmanuel Bouvier, qui s’est confié dans les colonnes d’Automobile Propre le 28 novembre. Le responsable marketing du programme électrique annonce que le constructeur a déjà reçu 6 100 commandes pour sa citadine, rien qu’au mois d’octobre. Une performance qui concerne trois pays : la France, bien sûr, mais aussi l’Allemagne et la Norvège. Les premières livraisons sont attendues pour ce mois-ci.

« Sur novembre, le rythme s’amplifie dans la continuité du mois d’octobre », appuie-t-il, sous entendant que le succès est parti pour durer, à minima jusqu’à la fin de l’année. Face à cet engouement, Renault prévoit des volumes de production à la hausse pour 2020, sans donner de chiffres précis. Ils pourraient aisément titiller les 100 000 voitures avec un tel rythme de croisière.

La Zoé bien partie pour garder sa couronne en France

Ce volume de 6 100 unités représente un excellent indicateur si l’on se réfère aux 40 000 Leaf vendues en Europe sur toute l’année 2018. Cela prouve que la mobilité électrique est bel et bien en plein essor, avec de plus en plus de références disponibles sur le marché. En France, la Zoé reste la reine des ventes. Elle l’était encore en octobre 2019, avec 1 939 immatriculations selon le dernier baromètre d’Avere (+ 11 %), loin devant la Smart ForTwo (491). Elle représente 44 % du marché et tout porte à croire que ce sera encore le cas dans les mois à venir.

Étonnamment, les propriétaires privilégient toujours la location de la batterie, alors que Renault a fini par autoriser l’acquisition en 2018 moyennant quelques milliers d’euros supplémentaires. Sur ce point, Emmanuel Bouvier explique : « Les marchés ou nous sommes très forts dans la location batterie restent les mêmes. La France continue à performer sur les formules locatives. L’Allemagne est entre les deux avec un taux de location qui reste significatif. » Il faut dire que Renault propose une offre de location à partir de 169 euros par mois (avec un premier loyer majoré de 2 000 euros) — coût de la batterie inclu (à partir de 74 euros pour 7 500 kilomètres par an). Aujourd’hui, l’autonomie de la Zoé grimpe à 395 kilomètres selon le cycle WLTP.