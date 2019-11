La E-Racer EDGE est une adaptation esthétique de la moto électrique SR/F de Zero Motorcycles, dont les performances restent similaires. Il faut aimer les formes lourdes...

E-Racer a présenté le 25 novembre son kit qui permet de transformer une moto électrique SR/F de Zero Motorcycle en E-Racer Edge, soit la même moto mais avec un look vraiment différent. E-Racer est une entreprise italienne spécialisée dans la customisation de véhicules. La Edge entrera en production et sera commercialisée au printemps 2020, prévient le communiqué de presse, mais il n’y aura que 10 modèles vendus.

Les mêmes performances, un design plus épais

La moto électrique SR/F a subi un sacré relooking : le phare avant a été complètement modifié pour laisser place à un feu beaucoup plus petit, tandis que la carrosserie de l’engin a été « épaissie », notamment au niveau du cache du dessus qui devient plus carré. Autre élément marquant : le siège devient une assise en cuir beige foncé, qui lui donne un petit côté rétro, mais contribue aussi à empâter l’esthétique globale du deux-roues.

Évidemment, il faut aimer le concept de customisation proposée par la startup E-Racer. Chez Vroom, on apprécie trop le design des deux-roues de Zero Motorcycle pour parvenir à saisir l’intérêt de telles modifications, surtout pour générer un bolide qu’on trouve, en apparence, beaucoup moins stylé. D’autant plus qu’il faudra débourser 6 000 euros en plus du montant de la SR/F (vendue 20 970 euros) pour obtenir ce kit.

Sous les artifices, les performances sont en tout cas les mêmes que celles de la Zero SR/F qu’on connaît : une vitesse maximale de 200 km/h, moteur ZForce 75-10, une batterie de 14,4 kWh qui permet d’avoir jusqu’à 259 km d’autonomie (moitié moins en autoroute).

À noter qu’E-Racer a aussi proposé un kit de transformation de la Zero FXS pour créer la E-Racer Rugged, un engin qui s’approche plus de la moto de cross.