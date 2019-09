Amazon continue de faire confiance à Rivian. Après avoir investi dans la startup, la multinationale a passé une grosse commande.

Amazon souhaiterait lutter contre le changement climatique et réduire son empreinte carbone, découvre-t-on dans un communiqué publié le 19 septembre 2019. Où l’on peut lire aussi que la multinationale a passé une grosse commande auprès de Rivian pour… 100 000 vans électriques. Aux dernières nouvelles, la startup ne produisait qu’un pickup et un SUV.

Amazon s’est donc permis d’annoncer le troisième véhicule de Rivian à sa place, dans un but qui dépasse la simple entente commerciale (s’acheter une responsabilité environnementale). On rappelle quand même que Rivian avait reçu un investissement d’Amazon après avoir crevé l’écran en présentant son R1T et son R1S.

Amazon veut livrer plus « proprement » avec des vans Rivian

Les 700 millions de dollars injectés dans Rivian n’était qu’une première étape, et pas simplement un élan de bonne conduite. Amazon espère pouvoir livrer des premiers clients avec l’utilitaire en 2021, s’appuyer sur une flotte de 10 000 véhicules en 2022 et en faire circuler 100 000 en 2030. À partir de là, la firme estime être en mesure d’économiser 4 millions de tonnes métriques de carbone par an, sachant qu’il vise zéro empreinte en 2040 (dix ans avant l’objectif fixé par l’Accord de Paris). Pour Rivian, c’est une très, très grosse commande enregistrée et beaucoup d’argent qui permettra son développement.

Comme Amazon a coupé l’herbe sous le pied de Rivian, aucun détail technique sur le van n’a été partagé. Et tout juste peut-on apprécier son design via des rendus officiels. Le fourgon arbore un immense pare-brise, qui contraste avec les petits phares disposés en cercle (ils sont ovales sur les voitures de Rivian). On distingue par ailleurs des gros rétroviseurs extérieurs et des petites roues habillées de bleu. Bien sûr, le logo Prime apparaît en grand pour signifier la nature du véhicule, logo qui est rappelé à l’avant. La mention ‘Powerered by Rivian’ est inscrite sur le bas de caisse.

