Le département de police de Bargersville a investi dans une Tesla Model 3.

Les voitures Tesla plaisent aux forces de l’ordre. Par le passé, on a déjà vu des départements de police remplacer une partie de leur flotte thermique par des modèles électriques. Celui de Bargersville, situé dans l’État de l’Indiana, est le dernier exemple. Mieux, il a jeté son dévolu sur la Model 3 selon les informations du Daily Journal publiées le 29 août 2019.

« Une première », s’est félicité Todd Bertram, le chef de l’unité, sur Twitter. Il a accompagné son message d’une vidéo montrant la Model 3 (Performance) modifiée sous tous les angles. La discrétion semble avoir été privilégiée : la voiture est noire et les gyrophares sont cachés à l’intérieur. Seule l’inscription ‘Bargersville Police’ trahit l’affiliation du véhicule.

Bargersville Police Dept has the first in the country Tesla Model 3 Police car #teslapolicecar pic.twitter.com/w3pM6EkBFP

— Todd Bertram (@ToddBertram1) August 29, 2019