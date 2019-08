La Kalk& est une sorte de moto de cross homologuée pour la route, avec un look original et un poids défiant toute concurrence. Mais il faudra y mettre le prix...

Kalk&, la moto électrique de type enduro de la marque suédoise Cake, est enfin disponible à la commande aux États-Unis et en Europe, a remarqué le site electrek le 20 août 2019. Les motos dites « enduro » sont proches des motos de cross, mais elles ont été équipées pour correspondre à une conduite légale en ville — immatriculation, éclairage, clignotants, etc.

Cake a obtenu pour la première fois l’homologation de sa Kalk& le 1er février denier : il s’agit d’une version « légale » sur route de la précédente moto Kalk OR, réservée aux pistes.

14 000 euros la moto

Au-delà de son look très brut et anguleux, c’est surtout le poids de la Kalk& qui surprend : elle ne pèse que 67 kg, auxquels s’ajoutent 12 kg de batterie — c’est beaucoup moins par exemple, qu’une Super Soco TC max, que nous avons récemment testée sur Vroom. Elle permet d’aller jusqu’à 90km/h (en disposant de 3 modes de conduite, ce qui est toujours agréables) et pourrait permettre de faire jusqu’à 86 km avec une charge.

En revanche, il faudra être prêts à mettre le prix pour ce bolide : la Kalk& coûte 14 000 euros (dont 200 euros d’acompte à la commande), ce qui en fait l’une des moto électriques les plus chères du marché. À titre de comparaison, la DS de Zero Motorcycles, leader sur les motos électriques, est à moins de 13 000 euros, et ce, avec de bien meilleures performances — mais évidemment, pas pour du off-road.

Il est désormais possible d’acheter la Kalk&, homologuée pour la route, sur le site de Cake (le site est en anglais).