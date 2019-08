La marque américaine proposera sur son futur SUV électrique différentes possibilités étonnantes comme un toit amovible ou en verre électrochrome.

Sortie de l’anonymat il y a quelques mois, la startup Rivian continue de révéler au compte-goutte des détails sur ses futurs véhicules. Les dernières informations en date relevées par Electrek concernent le futur R1S. Dans un tweet de réponse à un de ses potentiels futurs clients, le constructeur énonce les différentes possibilités qui seront offertes pour le toit de son SUV.

Hi Steven ! We will offer multiple roof styles including electrochromic glass (which turns from opaque to transparent on demand), a fixed glass panel, a two-piece removable composite roof and a standard fixed roof. — Rivian (@Rivian) August 13, 2019

Et celles-ci sont nombreuses. Outre le désormais classique toit fixe en verre, Rivian proposera une version électrochrome qui se teinte à la demande. Utilisée dans le bâtiment, cette technologie commence à intéresser le monde automobile. Continental (vidéo ci-dessous) l’expérimente et McLaren la propose en option sur ses sportives. Un toit électrochrome colle donc parfaitement avec l’image innovante et haut de gamme que le constructeur semble vouloir se forger.

Autres possibilité annoncée : le toit amovible en deux parties, qui n’est pas non plus une première mais reste rare dans le monde automobile. La Jeep Wrangler en propose un, tout comme un certain nombre de roadster. Reste à voir si les futurs propriétaires du Rivian SUV prendront le risque d’opter pour ce système, moins rapide à repositionner qu’un toit ouvrant en cas d’intempéries.

La différenciation avant tout

Utiles ou esthétiques, ces différentes propositions témoignent surtout d’une course à la différenciation pour attirer des clients technophiles à la recherche de la dernière innovation. Rivian n’est en effet pas le seul constructeur à faire preuve d’imagination avec des équipements insolites. Karma Automotive commercialise par exemple le premier toit solaire (la Nissan Leaf a elle aussi des cellules photovoltaïques mais elles ne couvrent qu’une petite partie du toit) et peint ses logos à la main, Tesla propose le plus grand pare-brise de la production automobile sur le Model X, et le plus grand toit en verre sur la Model 3… Bref, être électrique ne suffit déjà plus.