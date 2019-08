L'étonnant concept électrique de Karma sera présent au concours d'élégance de Pebble Beach.

Vous vous souvenez de Fisker Automotive, l’entreprise californienne à l’origine de la magnifique Karma, berline électrique sportive à prolongateur d’autonomie ? Rachetée à la en 2014 à la suite de sa faillite par l’équipementier chinois Wanxiang, et renommée à l’occasion Karma Automotive, l’entreprise bénéficie aujourd’hui d’un nouveau souffle et fait même preuve d’un beau dynamisme.

As part of our stunning lineup, we will be displaying the Karma GT designed by Pininfarina during Monterey Car Week. The vehicle is the first result of the partnership with iconic Italian design house @PininfarinaSpA. Read more https://t.co/iwHjMKdQCZ #KarmaAuto #MontereyCarWeek pic.twitter.com/4evaSwS2Mx

— Karma Automotive (@KarmaAutomotive) August 7, 2019