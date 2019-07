Electrify America tient à avoir un emoji représentant une voiture électrique.

Filiale du groupe Volkswagen, Electrify America, qui travaille pour développer des infrastructures de recharge aux États-Unis, veut un emoji à l’effigie d’une voiture électrique. La semaine dernière, l’entité a lancé une pétition pour sensibiliser Unicode Consortium — association qui valide les emojis — à la question.

Pour l’heure, on ne peut pas dire que l’initiative de Electrify America soulève les foules. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la pétition n’a récolté que 295 signatures. L’argument avancé a pourtant du sens : « Comme la communication évolue, les emojis gagnent en popularité. Dès lors, il est important qu’ils soient représentatifs du monde d’aujourd’hui, ce qui inclut les voitures électriques et les bornes qui les rechargent. »

A-t-on vraiment besoin d’un emoji EV ?

Néanmoins, on ne peut s’empêcher de penser qu’un emoji voiture électrique serait un peu too much dans le sens où l’émoji voiture disponible actuellement fait amplement l’affaire pour un mode de communication basique (après tout, on ne différencie pas les différentes motorisations). Ce serait surtout la porte ouverte à une multiplication des emojis qui n’aurait pas grand sens et deviendrait, à coup sûr, un support de communication pour des marques. En effet, la voiture électrique ne devrait-elle pas ressembler à une Tesla, symbole le plus connu aujourd’hui ? En allant plus loin, on imagine bien les marques chercher à imposer leurs objets, de la Xbox au smartphone Xiaomi.

Autant l’inclusivité au sens humain du terme est importante (choix de la couleur de peau, de l’orientation sexuelle, etc.), autant elle apparaît beaucoup moins pertinente pour des produits. Si vous voulez dire à quelqu’un que vous venez lui rendre visite en voiture, vous n’avez pas besoin d’une voiture branchée à une borne pour symboliser avec précision votre moyen de locomotion.

On comprend cela dit, également, la position de Electrify America qui souhaite mettre en avant la mobilité électrique et cherche des leviers pour amplifier le phénomène. En ce sens, passer par les emojis, très utilisés, est astucieux.

