Pour sa première voiture 100 % électrique, Mini dévoile une Cooper SE dont l'autonomie apparaît déjà un peu juste.

Le Groupe BMW avait donné rendez-vous le 9 juillet pour la présentation de la première Mini 100 % électrique de son histoire. La voiture, finalement baptisée Cooper SE, est détaillée comme prévu dans un communiqué. S’il y a de quoi apprécier la puissance du petit bolide, on reste assez déçu de l’autonomie : entre 235 et 270 kilomètres selon le cycle WLTP. Pour le coup, la Mini paie ses mensurations.

La Cooper SE rattrape ce défaut par son accélération : dotée d’une puissance équivalente à 184 chevaux, elle pourra avaler le 0 à 60 km/h en 3,9 secondes (7,3 secondes pour atteindre les 100 km/h). Sa vitesse maximale est limitée à 150 km/h, ce qui la confine à un usage résolument urbain (surtout avec cette autonomie).

Les ingénieurs n’ont pas cherché à révolutionner le look de leur icône. Esthétiquement, la Cooper SE ressemble à s’y méprendre à une équivalente thermique. On remarque quand même quelques différences, dans le sillage de la grille fermée qui trahit sa motorisation électrique. Le Groupe BMW est allé jusqu’à placer le port de recharge à l’endroit où l’on trouverait habituellement le bouchon du réservoir à essence. Une preuve que le constructeur ne tient pas à bouleverser son modèle légendaire.

