Audi a présenté un concept baptisé AI:ME. Il s'agit d'une citadine compacte autonome.

Audi réfléchit à la manière dont il peuplera les rues de demain. Dans un communiqué de presse publié le 15 avril 2019, la firme allemande présente AI:ME, un concept audacieux et très futuriste. Il prend la forme d’une citadine compacte, électrique et autonome. Pour Audi, l’idée est de répondre aux besoins de demain dans les mégalopoles.

AI:ME est étroitement lié à AIcon, un premier prototype autonome centré sur les longues distances qui avait été dévoilé en 2017. Le duo s’appuie sur l’Audi AI, l’intelligence artificielle qui permettra la conduite autonome de niveau 4 (aucune intervention humaine requise en ville). Pour communiquer avec l’extérieur, le AI:ME s’en remet à des éclairages LED visibles à 360 degrés.

Compacte et spacieuse

Le concept AI:ME matérialise la nécessité d’être le plus compact possible pour éviter d’engorger les rues. Voilà pourquoi il affiche des dimensions maîtrisées, similaires à celles d’une citadine compacte. Toutefois, l’espace à bord n’a pas été sacrifié. Mieux, les ingénieurs profitent de l’architecture électrique pour offrir plus de confort dans l’habitacle. Prévu pour des trajets à deux, le AI:ME peut quand même accueillir jusqu’à quatre personnes.

L’intérieur du AI:ME est bardé de technologies de pointe. Audi souhaite en faire un troisième espace de vie (après la maison et le lieu de travail). Par exemple, il est possible d’y manger en toute tranquillité grâce à des aimants qui maintiennent assiette et gobelet en place (le volant se rétracte). En plus d’une assise digne d’un salon, le constructeur mise sur un écran OLED 3D multifonction pour convaincre les passagers de rester et se relaxer. Audi prévoit aussi de la réalité virtuelle pour le divertissement et a pensé à isoler l’habitacle des bruits en provenance de l’extérieur. En quelque sorte, l’AI:ME est une bulle sur roues.

Esthétiquement, l’AI:ME ressemble à un cocon avec son nez hyper court et son cockpit qui paraît infini. Malgré son ambition futuriste, le prototype reste étonnamment très passe-partout. Audi l’a pensé comme une citadine jusqu’aux performances. Son moteur de 125 kW ne lui permet pas d’atteindre des vitesses élevées, inutiles en ville, mais reste suffisant pour ses tâches quotidiennes. Côté autonomie, il s’appuie sur une batterie de 65 kWh, sans indication sur le nombre de kilomètres qu’elle peut offrir.

