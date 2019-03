Porsche a donné des nouvelles de sa première voiture 100 % électrique. Circulez, tout va bien.

« La Taycan va être une vraie Porsche », clame fièrement Stefan Weckbach, en charge du programme Taycan, dans un communiqué de presse publié le 28 mars 2019. La firme allemande annonce que sa première voiture électrique est en train de vivre ses derniers jours de tests avant de passer par la case production.

Pour illustrer ses dires, Porsche indique que ses voitures électriques endurent le même programme que leurs homologues thermiques. Plus concrètement, la Taycan aurait traversé le globe pour rouler dans un maximum de conditions, que ce soit le froid de la Scandinavie ou les températures élevées de l’Afrique du Sud.

De -35 à 50 degrés

Les ingénieurs de Porsche ont poussé la Taycan dans ses derniers retranchements, testant sa batterie, son bloc électrique et sa transmission par tous les temps (de -35 à 50 degrés). Le constructeur a par ailleurs livré quelques données intéressantes sur son programme de tests : approximativement six millions de kilomètres parcourus (dont deux millions en format endurance), 30 pays traversés (dont les États-Unis, la Chine, les Émirats arabes unis et la Finlande), un taux d’humidité dans l’air variant de 20 à 100 %, une altitude comprise entre 85 et 3 000 mètres et plus de 100 000 cycles de rechargement (avec plusieurs technologies).

Porsche semble être ravi du comportement de son bolide électrique, capable d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Son autonomie est annoncée à 500 kilomètres selon le cycle NEDC et son architecture 800V lui autorise un rechargement ultra rapide (100 kilomètres récupérés en 4 minutes).

La Taycan, qui a déjà enregistré 20 000 précommandes (chiffre rappelé dans le communiqué), sera officiellement présentée au mois de septembre. Les premières livraisons sont attendues pour la fin d’année.

