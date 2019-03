La Taycan est promise à un beau succès pour Porsche.

Porsche n’a pas emmené sa Taycan au salon automobile de Genève (rendez-vous à Francfort, en septembre), mais cela n’a pas empêché le constructeur allemand de se féliciter du succès de sa voiture électrique dans un communiqué de presse daté du 8 mars 2019.

Sans avoir montré la version finale de la Taycan, annoncée proche du prototype Mission E, Porsche aurait déjà attiré plus de 20 000 acquéreurs potentiels dans le monde. Ce sont des personnes qui ont donc déposé un acompte de 2 500 euros.

Augmentation des capacités de production

« L’engouement suscité par le Taycan nous conforte dans l’idée que les clients et les amateurs de la marque partagent notre enthousiasme à l’approche de la sortie de la nouvelle sportive Porsche Taycan 100 % électrique. Nous avons donc augmenté nos capacités de production », explique Detlev von Platen, en charge des ventes et du marketing. Aux dernières nouvelles, Porsche pourrait sortir 40 000 Taycan de ses usines chaque année, un volume de production qui la placerait au niveau de la Panamera et de la 911.

Si le chiffre 20 000 ne paraît guère impressionnant, on rappellera que Nissan a écoulé 40 000 Leaf en 2018 en Europe et que Tesla aurait vendu 14 000 Model 3 pour le lancement sur le Vieux Continent. La Taycan n’a donc pas à rougir, sachant qu’elle n’a pas encore été officialisée et que la grille tarifaire de la gamme avoisinera les 100 000 euros.

En décembre dernier, sans fournir de chiffre, Porsche évoquait déjà le succès de la Taycan. À l’époque, il précisait qu’une bonne partie des détenteurs de précommandes venait d’une Tesla.