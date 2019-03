Tesla devait réviser sa grille tarifaire en début de semaine. L'énième ajustement est retardé.

Tesla ne cesse d’ajuster sa grille tarifaire en fonction de l’évolution constant de son catalogue et de ses choix stratégiques. Ce lundi 18 mars, le constructeur américain devait revoir ses prix à la hausse en raison d’un rétropédalage sur la fermeture des magasins. Nous sommes le 20 mars et rien n’a bougé…

La raison de cette anomalie a été expliquée sur Twitter. Ces derniers jours, un important afflux de commandes a été enregistré, au point qu’il était difficile de toutes les gérer en même temps. Pour ne pénaliser personne, Tesla a donc retardé la hausse à aujourd’hui. Drôle de justification.

Due to unusually high volume, Tesla was unable to process all orders by midnight on Monday, so the slight price rise on vehicles is postponed to midnight Wednesdayhttps://t.co/peahQBSRtd

— Tesla (@Tesla) March 19, 2019