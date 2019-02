En préparation de Genève, Audi montre les esquisses d'un SUV compact électrique baptisé Q4 e-tron.

En janvier dernier, Andreas Mindt, en charge du design extérieur chez Audi, évoquait un SUV compact électrique, apte à rivaliser avec le Model Y de Tesla. À la faveur d’un court communiqué de presse publié le 14 février 2019 et rassemblant trois croquis, nous avons un aperçu du véhicule baptisé Q4 e-tron.

Dans son outil promotionnel, le constructeur allemand ne dit pas grand-chose : « Audi dévoile sa vision d’un SUV compact 100 % électrique à l’occasion du salon de Genève 2019. L’Audi Q4 e-tron concept donne un aperçu des prochaines étapes de la mobilité électrique chez Audi, et préfigure un modèle qui entrera en production fin 2020/début 2021 ».

Un museau musclé

Sur les esquisses, on peut néanmoins apprécier un SUV très surélevé, reconnaissable de loin par sa calandre imposante et son bouclier musclé. Ces deux éléments du museau offrent un look rugueux au Q4 e-tron, dont les lignes travaillées tranchent avec les blocs optiques très fins.

Dans l’habitable, le design trapu laisse place à l’élégance (le mariage du beige et des teintes laquées) et à la technologie. On compte deux écrans : un derrière le volant, un autre, immense, au centre. Il laisse entrevoir une interface sombre pavant la voie à de multiples fonctionnalités.

Le prototype sera donc l’une des stars de Genève (7-17 mars), où on en saura plus à son sujet. Les caractéristiques techniques devraient être proches de son grand frère — le SUV e-tron 55 quattro placé sur le même segment que le Model X de Tesla. Pour rappel, Mercedes devrait bientôt présenter, lui aussi, un SUV compact pour compléter sa gamme déjà occupée par l’EQC.

