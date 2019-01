Porsche envisagerait de doubler la capacité de production de la Taycan, de 20 000 à 40 000 exemplaires par an.

La Taycan, première voiture électrique de Porsche, va-t-elle connaître un plus gros succès que prévu ? C’est ce que suggère un article du site allemand Automobilwoche publié le 21 janvier 2019. Où l’on découvre que le constructeur pourrait sortir 40 000 voitures de ses usines chaque année.

Ce volume aurait donc doublé depuis les premières indiscrétions à ce sujet. À titre de comparaison, Tesla a produit plus de 100 000 Model S et X, en cumulé, en 2018, deux voitures installées sur le même segment premium. De toute évidence, Porsche est encouragé par les premiers chiffres de précommandes, qui permettraient déjà « de vendre un an de véhicules ».

Au niveau de la 911 et de la Panamera

Dans son dernier bilan financier envoyé à la presse le 10 janvier 2019, Porsche se félicitait d’une année 2018 record avec 256 255 voitures livrées dans le monde. S’il compte atteindre les 40 000 Taycan par an, la berline électrique se situerait alors au niveau de la Panamera (38 443 livraisons) et de la 911 (35 573). Le Macan (86 031) et le Cayenne (71 458) restent les stars de la gamme. Pour peu que la Taycan ne cannibalise pas les ventes, Porsche pourrait bien établir un nouveau record.

À ce jour, Porsche n’a pas encore dévoilé la version finale de la Taycan, inspirée du prototype Mission E. Elle devrait normalement être présentée à l’occasion du salon automobile de Francfort (12-22 septembre). Trois versions sont au programme : Taycan (moins de 90 000 dollars), Taycan 4s (plus de 90 000 dollars) et Taycan Turbo (130 000 dollars).

Crédit photo de la une : Porsche Signaler une erreur dans le texte