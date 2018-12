Porsche va visiblement appeler sa voiture électrique la plus performante Taycan Turbo.

Porsche a toujours dit que sa Taycan sera disponible en plusieurs versions. Grâce à Alex Roy, journaliste pour The Drive ayant réussi à effectuer une réservation, nous en savons un peu plus sur la gamme. Un ambassadeur du constructeur lui a indiqué le 26 décembre 2018 qu’il y aura la Taycan normale (moins de 90 000 dollars), la Taycan 4s (plus de 90 000 dollars) et la Taycan Turbo (130 000 dollars).

Comment ça une Taycan Turbo ? Pour les puristes, ce nom n’aura pas de sens, la dénomination turbo faisant référence à turbocompresseur, soit un dispositif normalement installé sur un moteur thermique pour gagner en performance. A priori, Porsche veut privilégier l’héritage de ses marques plutôt que la logique mécanique. Tant pis pour la confusion.

It appears the performance version of the Porsche Taycan EV will be branded “Turbo”.

Because ICE nomenclature is how one converts customers to EV.

🤔 pic.twitter.com/R181DyaAYu

— Alex Roy (@AlexRoy144) December 26, 2018