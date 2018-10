Robert Meiern, en charge du programme Taycan chez Porsche, a estimé le prix de la voiture électrique.

Le tarif de la Taycan, première voiture électrique de Porsche, sera situé entre celui de la Cayenne et celui de la Panamera, a promis Robert Meiern, en charge du programme, dans les colonnes d’Automotive News Europe le 17 octobre 2018. Concrètement, le challenger allemand des véhicules Tesla devrait coûter entre 77 184 et 93 407 euros si l’on se réfère aux prix de base des deux modèles cités.

On peut dès lors penser qu’il faudra dépenser aux alentours de 85 000 euros pour s’offrir une Taycan dans sa version la moins chère. Porsche a déjà prévu de commercialiser différents modèles, et le plus performant pourrait atteindre les 200 000 euros.

Dans les prix du marché

Porsche ne prendra visiblement pas le risque de proposer sa Taycan à un prix supérieur à la concurrence. À 85 000 euros, elle serait à peine plus onéreuse qu’une Tesla Model S (à partir de 83 200 euros), sa principale rivale, et moins chère qu’un Model X (à partir de 91 200 euros). En revanche, la Jaguar I-Pace, notre chouchou du moment, resterait la plus abordable du lot (à partir de 78 380 euros). Avant l’arrivée de la Model 3.

On rappelle les caractéristiques principales de la Taycan : une puissance de 600 chevaux, une autonomie supérieure à 500 kilomètres, une recharge rapide (100 km en 4 minutes) et une accélération franche (le 0 à 100 km/h avalé en 3,5 secondes). Bien qu’absente du Mondial de l’Automobile organisé à Paris, la voiture sera lancée l’année prochaine. D’ici là, on a le temps de faire ses économies et/ou de négocier un prêt à taux intéressant avec son banquier.

