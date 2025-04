Lecture Zen Résumer l'article

Fini les dénominations floues et les tests en conditions réelles sur des clients, utilisés comme cobayes. La Chine recadre sévèrement la conduite autonome pour limiter les dérives et les accidents.

Une vraie course à la conduite autonome s’était lancée entre les constructeurs en Chine. Chaque marque annonçait toujours plus que le concurrent juste avant. Il faut dire que ces fonctionnalités sont devenues incontournables pour séduire une clientèle hyperconnectée. En début d’année, le gouvernement chinois avait déjà décidé de durcir un peu les règles, mais le 16 avril, il a mis un coup de frein brutal à l’emballement autour de la conduite autonome, comme le rapporte le média CarNewsChina.

Dans un nouveau texte réglementaire, le ministère de l’Industrie (MIIT) interdit non seulement l’usage de termes comme « conduite intelligente » et « conduite autonome » dans les publicités, mais surtout les tests en conditions réelles avec des clients, comme Tesla avec son Full Self Driving (FSD). Fin du Far West : la voiture ne sera plus un terrain d’expérimentation incontrôlée.

La fin des appellations trompeuses

L’accident mortel de la Xiaomi SU7 a probablement poussé les autorités chinoises à durcir les premières intentions qu’ils avaient concernant la jungle de la conduite autonome. Jusqu’ici, beaucoup de constructeurs n’hésitaient pas à parler d’autonomie alors que leur système n’était qu’un régulateur dopé, soit de la conduite autonome de niveau 2 (L2) améliorée.

Test de la conduite autonome Avatr 11 en ville // Source : Cheney Li – Youtube

Avec la nouvelle régulation, plus question de vendre du rêve. Les termes comme « conduite autonome », « autopilot », « conduite intelligente », ainsi que tous les sigles comme FSD ou leurs équivalents chez les marques chinoises, ne pourront plus être utilisés. Les marques ne pourront utiliser que la classification officielle des différents niveaux de conduite autonome : L2, L3, L4 sans fantaisie marketing.

Le but est limpide : éviter que le grand public croie avoir un robotaxi entre les mains alors que c’est loin d’être le cas. Et si l’on pense forcément à une chasse aux sorcières contre Tesla et son Full Self Driving qui a débarqué en Chine, ce n’est pas le cas. Beaucoup de marques locales se sont lancées dans une concurrence féroce pour promettre toujours plus aux clients. Résultat : certains dorment au volant, roulent ivres ou quittent carrément le siège conducteur.

D’ailleurs, toutes les fonctionnalités de type « valet » ne sont plus autorisées. Cela consiste à laisser la voiture se garer seule dans un parking sans avoir de conducteur à bord, ou à l’inverse, de faire venir la voiture garée loin sur un parking directement là où se trouvent les clients (parfois à plusieurs étages d’écart). Plusieurs marques chinoises avaient développé cette fonctionnalité et l’utilisaient comme outil de promotion sur les réseaux sociaux. Une fonction aussi présente chez Tesla sous l’acronyme pour le moins discutable de ASS (Autonomous Summon System).

Pas de clients cobayes, même volontaires

Le texte va plus loin : les constructeurs n’auront plus le droit de tester leurs systèmes avec des utilisateurs lambda, même dans un cadre « supervisé ». Tesla, qui utilise ce principe depuis des années aux USA, se retrouve donc en infraction directe avec cette nouvelle règle. En clair, la Chine dit non à la délégation de responsabilité aux conducteurs pour faire avancer l’IA.

Les systèmes devront être testés par des équipes spécialisées en amont de leur commercialisation et approuvés par les autorités compétentes.

Cela pose une vraie question : sans tests massifs en conditions réelles, peut-on vraiment progresser ? Peut-être. Mais Pékin préfère visiblement encadrer la technologie, quitte à freiner brutalement les progrès réalisés par son industrie pour éviter les accidents et les dérives. Tout ceci change radicalement la donne, avec des répercussions même hors de Chine, et cela ne doit pas vraiment ravir les constructeurs chinois qui ont déjà massivement investi dans ce domaine.

