Lecture Zen Résumer l'article

Accessible en apparence, le leasing sème la confusion sur ce que valent vraiment les voitures. Un pari risqué pour le futur de l’automobile, alors qu’il est de plus en plus plébiscité. Un sujet potentiellement polémique qui a été traité dans l’éditorial de la newsletter Watt Else du 21 novembre.

Le leasing est censé être la solution miracle pour rendre plus accessible la voiture électrique. Tout ce que l’on observe actuellement ressemble surtout à un immense capharnaüm, qui donne des sueurs froides aux spécialistes du secteur. Si les clients semblent séduits par la promesse, à quelques exceptions près, le marché, lui, vacille à cause de mauvaises décisions.

Est-ce vraiment la panacée pour le marché automobile ? J’en doute très sincèrement. Nous sommes nombreux à observer cette tendance grandissante du leasing automobile avec un regard particulièrement critique. Comment bâtir un système viable sur des prévisions de valeur d’un véhicule dans un secteur en perpétuelle transformation ? Tout cela a l’air aussi fiable que de vouloir vivre de paris sportifs.

Le grand chamboulement de la valeur des véhicules

Il fut un temps où le prix d’une voiture définissait sa valeur. On l’achetait comptant ou à crédit, avec éventuellement une remise qui ajustait légèrement le coût final. Une voiture à 20 000 € coûtait moins cher qu’une à 30 000 €, point final. Mais ça, c’était avant.

Une des voitures électriques les moins chères apparaît bien plus chère que d’autres en LLD // Source : MG

Depuis que le leasing prend l’ascendant, cette logique s’est évaporée. Désormais, seul le loyer mensuel compte, et c’est devenu un casse-tête. Avec les aides gouvernementales, tout se brouille davantage : une Fiat 500e à 30 400 € et une Citroën ë-C3 à 23 300 € peuvent afficher le même loyer de 99 €/mois en LLD. Une Volkswagen ID.3 à 34 990 € tombe à 169 €/mois, tandis qu’une MG4 à 24 990 € grimpe à 249 €/mois. Même un quadricycle comme le Mobilize Duo 80 peut coûter plus cher par mois qu’une dizaine de voitures électriques ! Si vous n’en perdez pas votre latin, moi oui.

Tous les mois, je scrute les offres LOA/LLD des constructeurs, un exercice laborieux, mais instructif. Exemple : depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le loyer de la Fiat 500e a changé six fois, oscillant entre 69 € et 109 €/mois, pour exactement le même modèle. Alors qu’une remise de 1 000 € supplémentaire est apparue depuis quelques jours chez Fiat, le loyer n’a jamais été aussi élevé (109 €/mois), la confusion reste totale. Comment les clients peuvent-ils encore comprendre la valeur réelle d’une voiture ?

Offre de leasing Fiat 500e en novembre à 109 €/mois (le plus cher de l’année) // Source : capture site fiat.fr

Pire, un mauvais loyer en leasing peut être plus dommageable pour une nouvelle marque qu’un prix catalogue mal positionné. Comme me l’a fait remarquer un lecteur : « Ce genre de véhicule ne s’achète plus en comptant ou à crédit, mais en LOA/LLD. Votre article est trompeur sur l’accessibilité financière. » Le problème ? À la différence d’un prix catalogue, aucune offre LOA/LLD n’est identique, et encore moins sur la durée. Il devient donc impossible de comparer les modèles.

Une erreur de calcul qui coûte cher

En attendant, les loueurs longues durées ont bu la tasse avec le leasing des voitures électriques. Tout repose sur la valeur résiduelle du véhicule, c’est-à-dire une estimation de sa valeur à la fin du contrat. Leurs prédictions se sont révélées totalement erronées. La voiture électrique n’est pas une voiture thermique, et cela a changé la manière de calculer cette valeur.

Les leasing sur le Fisker Ocean sont quasiment en pure perte pour les loueurs // Source : Raphaelle Baut

Avec un marché de l’occasion à la peine et une décote plus rapide que prévu (due aux avancées technologiques et à la baisse des prix du neuf), tous les calculs étaient faux. Les sociétés de leasing se sont aussi retrouvées avec des véhicules invendables sur les bras. Elles ont tout simplement perdu des sommes phénoménales dans l’exercice. Une sorte de retour de karma, diront certains, puisqu’elles sont souvent les premières à profiter de leurs clients et de clauses obscures.

Une voiture de plus en plus jetable

Les constructeurs ont tout intérêt à vous pousser à louer un véhicule, parce qu’au moins, ils ont une chance de vous revoir en concession avant la fin de votre engagement (souvent 24, 36 ou 48 mois). Une fois que vous commencez à louer, vous êtes pris dans un engrenage qui va vous pousser à changer de véhicule régulièrement, à moins d’avoir opté pour une location avec option d’achat (LOA). Attention, aussi, à bien calculer votre coup, car avec les retards sur la production des véhicules neufs, vous risquez parfois de vous retrouver sans voiture entre deux contrats.

C’est en tout cas une manière de créer une demande très artificielle, mais qui rend la voiture de plus en plus jetable. Le leasing est vendu comme étant « sans risque », peu importe les évolutions technologiques survenues entre-temps, le client n’a pas à s’en soucier. Mais ce confort apparent masque un faux sentiment de sécurité, laissant croire que tout est sous contrôle.

Si vous avez apprécié cet édito, abonnez-vous à notre newsletter Watt Else pour recevoir les prochains directement dans votre boîte email.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+