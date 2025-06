Lecture Zen Résumer l'article

Nissan a officiellement dévoilé sa nouvelle Leaf. Exit le look de compacte futuriste, place à un format de crossover. Un énième SUV ? Oui, mais le résultat n’est pas trop mal. Voici notre tour du propriétaire.

Voilà un lancement qui n’est pas anodin. Celle considérée comme la pionnière des voitures électriques à grande diffusion se refait intégralement une beauté. Il s’agit, bien entendu, de la Nissan Leaf. Depuis son lancement en 2010, la compacte japonaise s’est écoulée à plus de 700 000 exemplaires dans le monde.

Mais depuis quelques années, le succès de la Leaf n’est plus au rendez-vous en raison d’une offre beaucoup plus fournie, plus technologique, et plus compétitive. C’est donc l’heure du passage à une troisième génération, officialisée le 17 juin 2025. Nous avons déjà pu monter à bord, au siège de Nissan Europe dans les Yvelines (78). Voici nos impressions.

Look extérieur de la Nissan Leaf : un SUV oui, mais sympathique

Les véhicules japonais tranchent souvent par une esthétique atypique. La Nissan Leaf étant une des pionnières du 100 % électrique, son design avait été pensé pour évoquer le futur. L’ancienne génération n’était franchement pas un canon de beauté. Pour la troisième mouture de la Leaf, le constructeur japonais fait table rase du passé, succombant à la tendance du SUV. Encore un ? Oui, mais je dois dire que pour une fois, ça marche (sauf peut-être cette teinte turquoise « Bleu Aoba »).

Découverte de la nouvelle Nissan Leaf. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

À l’avant, la signature lumineuse est composée d’un bandeau LED reliant deux projecteurs habillés de « crocs » faits de petits rectangles, sans oublier le logo illuminé. Le capot fait légèrement bomber, tandis que les poignées de portes affleurantes rendent le profil lisse. Suivre la ligne de toit fuyante nous emmène sur une partie arrière aux jolies inspirations rétro, qui nous évoque la feue Datsun 240Z avec ce masque noir. Détail sympathique, le dessin des feux en 3D se lit NI (les deux barres horizontales), SAN (les trois barres verticales).

Les feux de la Leaf se lisent grâce aux chiffres japonais : NI (2), SAN (3) // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Côté dimensions, cette nouvelle Nissan Leaf mesure 4,35 m de long pour 1,81 m de large et 1,55 m de haut. Le crossover est ainsi 14 cm plus court que l’ancien modèle (4,49 m) et seulement 1 cm plus haut (1,54 m). C’est plutôt rare pour être souligné. Le volume de coffre est de 437 litres (+ 2 litres) et il n’y a pas de frunk.

Le coffre de la Nissan Leaf (437 L) Pas de frunk à l’avant !

Habitacle de la Nissan Leaf : une ambiance agréable

Une fois à bord, on retrouve une présentation assez épurée à la finition soignée. Sur cette version, la sellerie en similicuir bi-ton crème/violet se marie avec quelques éléments en textile gris clair, ajoutant un peu de relief et de chaleur dans l’habitacle. C’est vraiment sympathique. En revanche, l’intégration du sélecteur de vitesse dans un bout de plastique dur au milieu (et les grosses touches !) n’est pas du tout flatteuse.

Découverte de la nouvelle Nissan Leaf. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Au niveau des places arrière, les passagers voyagent sur une assise assez creusée. On a les genoux qui remontent légèrement et on ne peut pas loger ses pieds sous les sièges d’en face, dommage. Je ne suis pas si grand (1,75 m) et pourtant à en voir la photo, cela donne l’impression que j’occupe tout l’espace. Pour offrir plus de clarté à l’intérieur, Nissan a opté pour un toit panoramique opacifiant.

Découverte de la nouvelle Nissan Leaf. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Nous n’avons pas pu tellement jouer avec l’info-divertissement, mais les quelques navigations dans les menus ont montré un système plutôt réactif. Que ce soit l’instrumentation pour le conducteur ou l’écran tactile, la diagonale est identique : 14,3 pouces. Bonne nouvelle, la nouvelle Leaf embarque les services connectés de Google, qui fonctionne notamment de concert avec la gestion thermique de la batterie pour le planificateur d’itinéraire.

Découverte de la nouvelle Nissan Leaf. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Jusqu’à 604 km d’autonomie pour la Nissan Leaf

La Nissan Leaf — qui repose sur la même plateforme que le Renault Scénic E-Tech — fait un large bond en avant sur l’autonomie, surtout dû au passage à une batterie NMC de 75 kWh (contre 62 kWh auparavant). Ainsi, le crossover nippon revendique 604 km selon le cycle WLTP. On apprécie que la marque ait pensé à indiquer l’autonomie sur autoroute : 330 km en roulant à 130 km/h. La recharge de 20 à 80 % demande moins de 30 minutes et permet de récupérer 417 km à une puissance de 150 kW.

Découverte de la nouvelle Nissan Leaf. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Une version équipée d’une batterie de 52 kWh est également au programme, toujours en chimie NMC. Dans ce cas, l’autonomie tombe à 436 km WLTP, ou 224 km sur autoroute. Le temps de recharge ne change pas, mais la puissance diminue à 105 kW en courant continu. Côté puissance, la nouvelle Leaf cumule 177 ch en version 52 kWh et 218 ch en version 75 kWh. Quelle que soit la version, les compatibilités V2L et V2G sont de la partie.

Prix et date de sortie du Nissan Leaf

Découverte de la nouvelle Nissan Leaf. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Comme l’ancienne génération, la nouvelle Nissan Leaf sera toujours produite au Royaume-Uni, à l’usine de Sunderland. Pour connaitre les prix, il faudra patienter jusqu’à l’ouverture des commandes à l’automne. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2026.

