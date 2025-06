Lecture Zen Résumer l'article

Un navire transportant 3 000 voitures, dont 750 véhicules électrifiés, a pris feu en pleine mer. L’incident relance les débats sur la sécurité du transport maritime de ces véhicules. À tort ?

Un nouveau cargo en feu en pleine mer relance la polémique sur le transport des véhicules à batteries. Le cargo roulier Morning Midas a pris feu dans la nuit du 3 juin au 4 juin alors qu’il transportait environ 3 000 véhicules de Yantai en Chine vers Lázaro Cárdenas au Mexique.

Parmi eux, approximativement 70 véhicules électriques et 680 hybrides selon les dernières mises à jour de Carscoops. L’incendie, survenu au sud-ouest de l’île Adak en Alaska, a contraint les 22 membres d’équipage à abandonner le navire. Et ensuite ?

Des batteries souvent présumées coupables

Bien que les batteries lithium-ion soient souvent pointées du doigt en cas d’incendie de ces cargos, il est important de noter que le Morning Midas transportait bien plus de véhicules hybrides et thermiques que d’électriques. Les marques et modèles à bord du cargo sont inconnus pour l’heure. Voici le dernier décompte :

3 048 véhicules au total,

2 297 thermiques,

681 hybrides,

70 électriques.

Cargo Morning Midas en feu // Source : U.S. Coast Guard

Les causes exactes de l’incendie restent à déterminer, et il est prématuré d’attribuer la responsabilité aux seuls véhicules électriques. Même s’il a été indiqué sur Bloomberg que l’incendie a pris au niveau des ponts de véhicules électriques, il était également mentionné dans les premiers rapports que le bateau transportait 800 véhicules électriques — confusion probable entre électriques et électrifiés. Ce qui s’est révélé inexact puisqu’il n’y en avait 10 fois moins.

Ce type d’incident devient tristement familier. Le scénario rappelle celui du Fremantle Highway, qui avait pris feu au large des Pays-Bas en juillet 2023, avec plus de 500 VE à bord. Ou encore le Felicity Ace, parti en fumée avec près de 4 000 voitures, dont des Porsche et des Bentley. À chaque fois, un facteur revient : la présence de batteries lithium-ion qui sont directement ciblées comme responsables de l’incendie.

Même si les conclusions des enquêtes n’ont jamais été connues, on a appris avec le Fremantle Highway qu’il ne fallait pas tirer des conclusions trop hâtives. Les voitures électriques avaient été accusées, et pourtant, selon les décomptes, elles étaient toutes ou presque toutes sorties intactes des ponts inférieurs n’ayant pas été consumées par l’incendie.

Un risque logistique qui inquiète l’industrie

Selon les garde-côtes et les gestionnaires du cargo, la fumée aurait été repérée au niveau d’un pont du Morning Midas. Très vite, les tentatives de lutte contre l’incendie ont échoué. L’atmosphère confinée, la chaleur, le risque d’emballement thermique : tous les ingrédients étaient réunis pour rendre l’intervention quasi impossible pour les membres de l’équipage. Ils ont été contraints d’abandonner le navire sur des canots avant d’être secourus par un autre cargo naviguant dans le secteur. Il n’y a eu aucun blessé.

Les garde-côtes américains ont choisi de surveiller l’incendie à distance et de laisser le feu s’éteindre de lui-même, afin d’éviter de mettre en danger les équipes de secours. Ils espèrent que le cargo ne coulera pas, car celui-ci embarque, en plus des véhicules, 350 tonnes de gaz liquéfié et plus de 1 500 tonnes de fioul marin à faible teneur en soufre (VLSFO), ce qui accroît le risque environnemental en cas de naufrage.

Mercedes EQE partiellement brulée sur le Fremantle Highway // Source : Capture vidéo Eemskrant

Les batteries lithium-ion, en particulier lorsqu’elles sont défectueuses ou mal stockées, représentent un danger réel en mer. Une fois en feu, elles sont très longues à éteindre, peuvent générer des températures extrêmes. Il ne faut pourtant pas oublier que le carburant des voitures thermiques est aussi un très bon combustible ou accélérateur pour le feu, même si les températures de l’incendie sont moindres.

L’assureur Allianz avait déjà tiré la sonnette d’alarme dans un rapport publié en 2025 : le transport de véhicules électriques constitue un nouveau défi logistique et assurantiel. Et à mesure que les VE deviennent la norme, ces risques vont forcément s’intensifier.

À qui la faute ?

Impossible pour l’instant de désigner un coupable. On ignore encore la marque des véhicules à bord, leur état de charge, leur origine ou même s’il s’agit de modèles neufs. Les autorités mènent l’enquête. Il semble en tout cas de plus en plus facile d’accuser la voiture électrique d’être responsable des incendies de ce type, en plus cela fait toujours un effet buzz.

