DS vient de dévoiler les prix de la version restylée de la N°4 E-Tense. La compacte électrique ne cache pas son positionnement premium avec un prix affiché tout juste sous le seuil d’éligibilité du bonus écologique.

DS veut vraiment montrer qu’il s’agit d’une marque chic et élégante. Pour ce faire, les modèles adoptent le préfixe « N° » avant leur chiffre, à l’image d’un célèbre parfum de luxe. Ainsi, après la berline N°8 en décembre dernier, le constructeur aux chevrons a présenté le 14 mai 2025 la version restylée de sa compacte DS 4, désormais renommé DS N°4. Si elle n’était disponible qu’en thermique auparavant, la voiture française a gagné une motorisation 100 % électrique baptisée E-Tense.

Dans un communiqué du 2 juin, la marque a dévoilé les prix de la N°4, qui sont plutôt en adéquation avec les ambitions premium de la compacte. Mais sont-ils en phase avec la réalité du marché ?

La DS N°4 électrique tout juste éligible au bonus écologique

Rentrons directement dans le vif du sujet avec le prix de base de cette nouvelle DS N°4 E-Tense : 46 990 €. C’est pile en dessous du seuil limite permettant d’être éligible au bonus écologique (47 000 € au maximum), et ce n’est pas donné. Pour ce tarif, il s’agit de la finition Pallas qui embarque les traditionnels feux de route automatiques, la caméra de recul, la climatisation automatique bi-zone, un écran conducteur de 10,25 pouces et un autre tactile de 10 pouces, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, il faudra se contenter de sièges en tissu et similicuir, dommage.

La nouvelle DS N°4 (2025) // Source : DS

Il n’y aura pas non plus de sièges électriques à l’avant. Pour en profiter, il faut basculer sur la finition supérieure Étoile, vendue à partir de 51 290 €. Ce niveau ajoute, entre autres, la recharge smartphone par induction, l’alerte de trafic arrière et un habitacle en Alcantara. Dans les deux cas, la pompe à chaleur reste une option.

Une autonomie de 450 km pour la DS N°4

Une seule et unique motorisation électrique est au programme sur la DS N°4. Bâtie sur la plateforme EMP2 commune à la Peugeot e-408, celle-ci se compose d’un moteur de 213 ch et d’une batterie NMC de 58,3 kWh. De quoi offrir jusqu’à 450 km d’autonomie selon le cycle WLTP. DS annonce « une capacité de recharge de 100 km en seulement 11 min, ou 20 à 80 % en 31 min sur une borne rapide » à une puissance maximale de 120 kW.

La nouvelle DS N°4 (2025) // Source : DS

Le rayon d’action est donc plutôt juste, surtout quand on sait qu’une Tesla Model 3 Propulsion offre 513 km (WLTP) pour 39 990 € (sans bonus, car elle est produite à Shanghai). Et pour un prix semblable à la DS N°4, la berline américaine revendique 702 km (WLTP) en version Grande autonomie propulsion.

Du côté des marques premium, l’Audi Q4 e-tron est affiché au même prix (46 990 €) tout en proposant une meilleure autonomie (535 km) et une recharge plus rapide avec le 10 à 80 % en 28 minutes en courant continu. Toujours au même prix, chez BMW, le iX1 revendique jusqu’à 473 km d’autonomie, alors que la recharge demande une minute de plus que le SUV d’Audi. Bref, il va falloir être chauvin ou préférer le look de compacte pour choisir la DS N°4.

