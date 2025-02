Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle version à deux moteurs pour les Peugeot E-3008 et E-5008 va bientôt faire son apparition au catalogue. Le E-5008 aura également droit à une variante à cinq places pour gagner en volume de coffre.

Jusqu’à maintenant, les Peugeot E-3008 et E-5008 se contentait de versions de 210 ch et 230 ch. Cependant, une troisième motorisation s’apprête à rejoindre le catalogue des deux SUV familiaux et elle pousse la puissance encore d’un cran.

C’est dans un communiqué publié le vendredi 14 février 2025 que la marque sochalienne a fait l’annonce. L’occasion de jeter un coup d’œil sur cette version plus véloce, qui doit arriver « dans les semaines à venir ».

Deux moteurs et 325 ch pour les E-3008 et E-5008

Comme son nom l’indique, cette nouvelle motorisation baptisée « Dual Motors » ajoute un second moteur électrique au niveau de l’essieu arrière. Ce dernier, d’une puissance de 112 ch, vient donc compléter celui de 213 ch présent à l’avant pour offrir en cumulé 325 ch.

Essai du Peugeot E-3008. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les Peugeot E-3008 et E-5008 deviennent par conséquent quatre roues motrices. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette déclinaison plus puissante sera alimentée par la batterie de 73 kWh, et non celle de 97 kWh qui équipe les modèles Grande autonomie (230 ch). La marque n’a pas donné de valeur d’autonomie exacte. Sur son site commercial, la marque indique que l’homologation est toujours en cours et estime jusqu’à 500 km d’autonomie selon le cycle WLTP.

Le Peugeot E-3008. // Source : Peugeot

Par ailleurs, un système de préchauffage de la batterie, lié au pré-conditionnement de l’habitacle et piloté par le planificateur d’itinéraire, va faire son apparition « dans les mois à venir ».

Plus de coffre pour le E-5008

En plus d’une motorisation plus poussée, le Peugeot E-5008 va gagner une nouvelle déclinaison idéale pour les familles avec beaucoup de bagages. Commercialisé depuis septembre 2024 avec 7 places uniquement, le grand SUV tricolore va recevoir une variante 5 places.

Le Peugeot E-5008 (2024). // Source : Peugeot

Ce E-5008 peut ainsi engloutir 994 litres de chargement, soit 78 litres de plus par rapport au modèle 7 places. Une fois les places arrière rabattues, la capacité du coffre grimpe à 2 310 litres au lieu de 2 232 litres pour le plus familial.

