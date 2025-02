Lecture Zen Résumer l'article

Aucun constructeur n’est épargné par le ralentissement des ventes de voitures électriques. Même Porsche est en difficulté, et annonce supprimer 1 900 postes d’ici 2029.

Si certains constructeurs comme Volvo ou Renault poursuive leur offensive électrique, d’autres marques éprouvent des difficultés face à la baisse des ventes de voitures électriques. C’est le cas notamment au sein du groupe Volkswagen, chez la marque de prestige Porsche qui a vu ses ventes de Taycan chuté de 49 % en 2024.

Comme l’ont rapporté nos confrères d’Automotive News le 13 février, c’est dans ce contexte que le constructeur allemand a pris une décision difficile : couper dans les effectifs.

Les Porsche Taycan 4 et Taycan GTS (2025) // Source : Porsche

Près de 2 000 postes supprimés chez Porsche

Porsche a annoncé la mise en place d’un « un programme de suppressions de 1 900 emplois » qui durera jusqu’en 2029. Cette coupe représente 4,5 % des effectifs du constructeur, qui emploie actuellement 42 000 personnes à travers le monde.

Les sites de production concernés sont ceux de Zuffenhausen, là où est assemblée la berline électrique Taycan et Weissach, où l’on retrouve le département de recherche et développement de la marque.

L’usine Porsche de Zuffenhausen où est produite la Taycan // Source : Porsche

Porsche a déclaré qu’il n’y aurait pas de licenciements forcés, mais que la réduction des effectifs se fera par des mesures volontaires comme les retraites anticipées. De l’autre côté, les embauches auront une « approche restrictive », rapporte Automotive News.

Le virage de l’électrique mis de côté ?

Face à ces difficultés liées au marché, Porsche ne peut pas aborder sereinement le développement de sa gamme 100 % électrique. Pour mémoire, la petite sportive 718 doit se convertir à l’électrique uniquement comme le Macan. Cependant, sa mise au point prend plus de temps que prévu et retarde sa commercialisation. D’autant plus que la demande pour un telle modèle est toujours incertaine. En plus de cela, Porsche aurait également reporté la sortie de son Cayenne 100 % électrique, tandis qu’une version thermique du Macan pourrait revenir au catalogue.

Porsche Macan Turbo // Source : Porsche

Entre les normes imposées par l’Union européenne poussant les constructeurs à la transition électrique et le marché plus frileux que jamais, l’industrie automobile est bien mauvaise posture.

