Nouveau record sur circuit pour une voiture électrique. Sa particularité ? Elle est sans permis ! Cette prouesse nous vient du constructeur français Ligier et sa JS50 électrique.

Qui a dit que les voitures électriques étaient incompatibles avec les circuits ? Après la Hyundai Ioniq 5 N, la Porsche Taycan Turbo GT et la Xiaomi SU7 Ultra, accueillez une nouvelle sportive : la Ligier JS50 électrique ! Bon, je vous l’accorde, on est aux antipodes de la moindre sportivité. En revanche, toutes ces voitures ont un point commun : elles ont toutes établi un record sur le légendaire circuit du Nürburgring, surnommé « l’enfer vert ».

Pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne parle pas ici de la Ligier comme il en existe en compétition, mais bien de la voiture sans permis. C’est la première fois qu’une voiture de ce type part à l’assaut du tracé allemand, souligne le constructeur français dans son communiqué du 15 avril 2025.

La version électrique bat le diesel

Prenez le chrono des sportives qui se sont montrées les plus véloces sur le circuit, ajoutez-y 20 minutes et vous obtiendrez le record établi par Ligier avec ses JS50. Trois versions différentes de la voiturette française ont sillonné les 20,832 km et 73 virages de la piste : une à moteur diesel et deux à moteur électrique, dont une variante à permis bridée à 75 km/h au lieu de 45 km/h comme les deux autres. Cette dernière a donc évidemment mis beaucoup moins de temps (presque 10 minutes d’écart) à faire un tour.

La voiture sans permis Ligier JS50 a établi un record sur le circuit du Nürburgring. // Source : Ligier

La version électrique de la Ligier JS50 sans permis (bridée à 45 km/h) a également battu son homologue diesel de 30 secondes. Le couple disponible instantanément, l’une des grandes qualités de l’électrique, est le facteur déterminant ici.

Modèle Catégorie Motorisation Chrono officiel JS50 Revo D+ L6e / 45 km/h Diesel 28 min 25 sec JS50 Électrique L6e / 45 km/h Électrique 27 min 55 sec JS50 Électrique L7e / 75 km/h Électrique 19 min 53 sec

Un look spécial pour la Ligier JS50 électrique

Fort de son expérience en compétition automobile, Ligier n’a pas pu s’empêcher d’offrir aux JS50 un look digne de véritables sportives. Baptisée « Ligier Ultimate Racing Experience », la panoplie inclut un kit déco tricolore, des stickers, une sellerie spécifique accompagne de touches de bleu ci et là, ainsi que des pneus semi-slicks.

La Ligier JS50 (2025). // Source : Ligier

La marque ne précise pas si tous ces éléments seront disponibles pour le grand public. Pour mémoire, la Ligier JS50 électrique est vendue 15 699 € et vient concurrencer la Citroën Ami (7 990 €) ou encore le Mobilize Duo (9 990 €).

