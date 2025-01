Lecture Zen Résumer l'article

Bonne nouvelle pour les salariés et les employeurs : les avantages fiscaux liés à la voiture électrique sont reconduits en 2025. Le gouvernement joue la carte de la continuité pour encourager l’électrification des flottes.

La chute du gouvernement Barnier le 4 décembre 2024 avait laissé certaines décisions politiques en suspens jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement. C’était le cas des textes relatifs aux avantages en nature liés aux voitures électriques. Pour éviter de laisser les entreprises dans le flou, le gouvernement a fait le choix de prolonger les mesures fiscales favorables aux employés comme aux employeurs. Parmi elles, la recharge gratuite au travail reste exonérée d’impôts, une aide concrète pour ceux qui roulent à l’électrique.

Ces dérogations, qui auraient pu prendre fin au 31 décembre, s’inscrivent dans une stratégie globale de l’État pour rendre les voitures électriques plus attractives. Le précédent gouvernement ne souhaitait pas pénaliser davantage les entreprises qui font le choix de l’électrique. Le nouveau gouvernement semble également poursuivre dans cette voie, comme l’indique le bulletin officiel de la Sécurité sociale publié le 1er janvier 2025.

La recharge au travail gratuite : un privilège prolongé

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

La mise à disposition de bornes de recharge par l’employeur reste non imposable. En clair, si votre entreprise offre une recharge gratuite sur son parking, vous ne paierez pas un centime de plus en avantages en nature. Une mesure saluée par les salariés, qui peuvent continuer à se recharger au bureau sans contrainte supplémentaire.

La mesure est aussi un soulagement pour les entreprises qui se voyaient mal devoir (déjà) faire évoluer les bornes mises en place afin de comptabiliser ce que chaque employé rechargeait. Cela aurait rapidement pu virer au casse-tête pour certaines entreprises.

Il est à noter que les conditions n’ont par ailleurs pas changé dans le cas où l’employeur prendrait à sa charge tout ou partie des frais d’installation d’une borne au domicile de son salarié. Tant que la borne est restituée à la fin du contrat de travail, l’avantage lié à cette prise en charge de frais n’est pas taxé.

L’entreprise peut participer à l’installation d’une borne au domicile de son employé. // Source : Canva

Une stratégie pour électrifier les flottes d’entreprise

L’abattement de 50 % appliqué sur l’avantage en nature est également conservé en 2025. Ces modalités favorables permettent aux employés de bénéficier d’un véhicule professionnel sans que cela grève leur fiscalité personnelle. Pour les entreprises, c’est aussi une opportunité d’offrir des avantages attractifs, tout en respectant leurs objectifs RSE.

Ces mesures fiscales prolongées s’inscrivent dans une dynamique plus large : accélérer l’adoption des voitures électriques en entreprise, malgré la suppression des bonus à destination des personnes morales. En rendant l’électrique plus abordable pour les employeurs et les salariés, le gouvernement espère donner l’impulsion nécessaire pour favoriser la transition vers les véhicules électriques. Le décret précisant tous ces éléments devrait être publié au courant du mois de janvier.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+