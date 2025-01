Lecture Zen Résumer l'article

Récemment mise à jour avec une nouvelle carte, l’application Île-de-France Mobilités ne cesse de monter en puissance depuis les Jeux olympiques. Numerama a rencontré ses concepteurs pour discuter du futur de l’application.

Calculer un itinéraire, consulter l’état d’une ligne, recharger son passe Navigo ou acheter un ticket de métro directement depuis son smartphone… Depuis le début de l’année 2024, l’application Île-de-France Mobilités ne cesse de gagner en nouvelles fonctionnalités.

« Le but, c’est vraiment d’être la plateforme de référence pour tous les usagers en Île-de-France, et c’est vraiment ce qu’on est en train de devenir », analyse pour Numerama Hélène Brisse, la directrice du numérique d’Île-de-France Mobilités.

Poussé par une croissance d’exception en 2024, Île-de-France Mobilités espère continuer de convaincre les Franciliens de lui faire confiance avec plusieurs nouveautés. Par exemple, l’intégration de nouvelles mobilités (covoiturage, vélo…), l’ajout de services d’intelligence artificielle ou l’arrivée du passe Liberté+ sur smartphone en 2025.

Une nouvelle carte et un héritage olympique

En novembre 2024, Île-de-France Mobilités a déployé une nouvelle version de la carte dans son application.

Au programme : un meilleur affichage des lignes, pour aider les utilisateurs à trouver la station la plus proche, sans avoir à passer par l’outil de recherche. « On a d’excellents retours utilisateurs » se félicite Alise Peyrot, cheffe du département billettique et services. « Avant, on montrait seulement l’icône de la gare ou de l’arrêt de bus sans dire quelle ligne passait par là. Maintenant, on affiche la ligne en fonction du niveau de zoom, avec toute une stratégie pour essayer de garder le tout fluide et clair. »

L’interface d’Île-de-France Mobilités en janvier 2025. // Source : Numerama

Si cette nouveauté n’a pas été finalisée à temps pour les Jeux olympiques, d’autres ajouts sont la conséquence directe de Paris 2024. Hélène Brisse met notamment en avant la traduction de l’application dans de nombreuses langues, « mais surtout une évolution en profondeur du calculateur d’itinéraire, qui est le vrai moteur de l’application ».

Depuis la fin du printemps 2024, l’application Île-de-France Mobilité dispose du système le plus efficace pour recommander un trajet, avec la possibilité de personnaliser l’expérience de chaque voyageur. « On pourra bientôt proposer à l’utilisateur des parcours différenciés en fonction de ses préférences, par exemple un trajet moins fréquenté mais un peu plus long », le tout avec des données en temps réel sur l’état du trafic. « Tout cela a été rendu possible par l’impulsion des Jeux », conclut la directrice du numérique d’IdFM.

Devenir l’app numéro 1 pour les transports en commun à Paris : un rêve impossible ?

Pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, Île-de-France Mobilités avait fait le choix d’une application distincte, Transport Public Paris 2024, pour s’adresser aux touristes. Une occasion manquée de booster son nombre de téléchargements ? Hélène Brisse, qui reconnaît s’être interrogée sur la question, ne regrette pas son choix : « C’était plus clair en termes de communication, et ça montrait la complémentarité avec les titres JO. »

Le logo de l’app Transport Public Paris 2024. // Source : Numerama

Aujourd’hui débranchée, l’application Transport Public Paris 2024 a provoqué, malgré elle, un boost des téléchargements. « On a vu une augmentation de 70 % de nos utilisateurs en un an et plus de 110 % de croissance sur les téléchargements », dévoile à Numerama Alise Peyrot.

Avec plus de 620 000 téléchargements en un an, Île-de-France Mobilités affiche une santé éclatante, qu’elle doit notamment à l’arrivée des tickets de métro et du passe Navigo sur iPhone. « On a totalement inversé la courbe d’achat depuis la bascule avec Apple : on a plus d’achats dématérialisés qu’en physique, notamment pour recharger son passe ou pour stocker son Navigo directement sur le téléphone », indique Hélène Brisse. L’avantage du service est qu’il « draine un nombre important d’utilisateurs réguliers ».

ÎdFM permet d’acheter des tickets sur smartphone. // Source : Numerama

Île-de-France Mobilités a-t-il les moyens de rivaliser avec des géants comme Google, Apple ou Citymapper ? « À l’échelle de l’Île-de-France, Citymapper est davantage utilisé dans le cœur de Paris, alors que nous, on couvre toute la région, y compris la Grande Couronne, avec davantage d’intermodalité », indique IDFM. L’application officielle des transports en commun parisien serait déjà dans le « top 2 ou top 3 » aujourd’hui.

Navigo Liberté+ et IA : d’autres nouveautés prévues en 2025

Depuis le 1er janvier 2025, l’application Île-de-France Mobilités intègre les nouveaux prix des transports en commun à Paris. Au printemps 2025, elle gagnera la possibilité de générer un passe Liberté+ virtuel, pour utiliser son smartphone comme carte de transport. Le parcours de souscription sera directement intégré à l’application, qui permettra aussi de suivre son historique de trajets.

En plus de ce grand chantier, d’autres idées sont au programme. « On travaille sur un agent autonome, pas juste un chatbot, qui saura en langage naturel trouver le bon itinéraire, le bon tarif et proposer la meilleure option », dévoile à Numerama Hélène Brisse. L’IA pourrait aussi être utilisée pour traduire les informations compliquées.

Enfin, d’autres projets sont prévus en 2025, comme l’intégration de l’application aux bornes des arrêts de bus ou l’intégration d’itinéraire vélo ou covoiturage, pour ne plus avoir à changer de logiciel entre deux trajets. Île-de-France Mobilités se rêve en application ultime de cartographie.

