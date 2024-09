Lecture Zen Résumer l'article

Face à des reportages qui colportent encore trop souvent des clichés et fausses vérités sur la voiture électrique, de nature à tromper les spectateurs, des professionnels du secteur et des associations d’utilisateurs ont lancé cette tribune. Elle a été signée en quelques jours par 7 736 personnes.

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que le réchauffement climatique est l’une des crises les plus pressantes que nous ayons à affronter. Face à l’urgence d’agir, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre se multiplient, à l’échelle nationale et internationale. L’Union européenne, par exemple, a décidé d’interdire la vente de voitures thermiques neuves en 2035. La voiture électrique apparaît comme une alternative incontournable à la voiture thermique pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone d’ici 2050, en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles et en améliorant la qualité de l’air dans nos villes.

Des reportages à charge qui perpétuent les fausses croyances

Pourtant, la voiture électrique est, depuis des années et encore aujourd’hui, victime de reportages et articles à charge, souvent biaisés, remplis de méconnaissances techniques, voire carrément mensongers, avec, en point d’orgue, deux reportages successifs diffusés dans les journaux télévisés de TF1 les 12 et 31 août 2024. Sous couvert d’objectivité, ces publications induisent le public en erreur, lui faisant croire que les utilisateurs de véhicules électriques seraient insatisfaits, que les longs trajets seraient impraticables ou pénibles, et que les problèmes techniques seraient fréquents, quand bien même cette vision déformée de la réalité est largement contredite par des études scientifiques et des témoignages réels (3).

Les critiques fréquemment formulées à l’encontre des véhicules électriques – autonomie insuffisante, recharge trop longue, batteries polluantes, etc… – ne tiennent pas compte des avancées considérables réalisées ces dernières années. Les autonomies s’améliorent, le réseau de bornes de recharge se développe rapidement, et les technologies de recyclage des batteries progressent à grande vitesse.

Livraison Tesla en cours – la transition est en marche // Source : Tesla

Frein à l’adoption d’un avenir plus durable

Si cette désinformation freine l’adoption des voitures électriques par le grand public, allant à l’encontre de l’objectif de la France et de l’Union européenne de réduire les émissions de CO2 des transports, elle décrédibilise également les conducteurs de ces véhicules, stigmatisant leurs choix de manière injustifiée. En polarisant le débat, elle divise inutilement les Français. Pire encore, en sapant la confiance dans cette technologie, ces discours contribuent au retard pris par les constructeurs européens, ouvrant ainsi la voie à la domination croissante de la Chine, déjà leader mondial dans la production de véhicules électriques et de batteries. Ignorer ces dynamiques, c’est mettre en péril notre souveraineté industrielle et technologique.

En tant que citoyens responsables et conscients des enjeux environnementaux, nous avons le devoir de mettre un terme aux fausses croyances :

Il est crucial de rappeler qu’en France, les transports représentent plus de 40 % des émissions de CO2, faisant de ce secteur l’un des principaux contributeurs au réchauffement climatique. Parmi ces émissions, l’automobile particulière est responsable de près de la moitié, soulignant ainsi l’importance de repenser nos modes de déplacement. La transition vers les véhicules électriques est donc une nécessité impérieuse pour réduire cette empreinte carbone, respecter nos engagements climatiques, et améliorer la qualité de l’air ainsi que la santé publique.

Les véhicules électriques ne représentent cependant qu’une partie d’une transformation plus large de notre mobilité. Les progrès dans les énergies renouvelables, les initiatives en matière de partage de véhicules, et les efforts pour réduire notre dépendance aux voitures personnelles s’inscrivent dans une vision d’avenir durable, où la voiture électrique joue un rôle important.

C’est pourquoi nous, professionnels de l’automobile, passionnés ou simples utilisateurs, signons cette tribune pour demander aux médias de tous types de faire preuve de plus de rigueur et de responsabilité dans leurs reportages sur la voiture électrique. Il est essentiel de fournir au public des informations justes et équilibrées, basées sur des faits vérifiés et non sur des approximations ou des partis pris. La transition écologique est un enjeu majeur qui ne doit pas être entravé par des campagnes de désinformation.

Ensemble, défendons la mobilité électrique et faisons entendre la voix de ceux qui croient en un avenir plus propre et durable.

Jean-Christophe GIGNIAC

co-fondateur de LaChaineEV,



Pascal HUREAU

Président de la Fédération Française des Associations

d’Utilisateurs De Véhicules Electriques (FFAUVE)

Parmi les premiers signataires de la tribune, on retrouve :

Le TONE – Journaliste / Pilote / Animateur TV, Pierre Desjardins – Rédacteur en chef – Automobile Propre, Ulrich Rozier – Co-fondateur – Frandroid, Raphaelle Baut – Journaliste automobile – Numerama, Léo Larivière – Responsable du plaidoyer transition automobile et des relations parlementaires – Transport & Environment (T&E) France, Yoann NUSSBAUMER – CEO – Chargemap / Groupe Brakson, Maxime Fontanier – Essayeur – Maxreportage – Automobile-propre, Max Blondé – Essayeur automobile – Max BLD, Romain Vitt – Rédacteur en chef – Presse-citron, Philippe Mante – Commission énergie et climat – EELV – les écologistes, Olivier Arnould – Essayeur automobile – Charging Station @ YouTube, Eric Dupin – Éditorialiste podcasteur consultant – Automobile Propre, Jonathan Martin – Formateur de l’Academie Revolte – Revolte E garages, Aurelien De Meaux – President – Electra, Julien Aubry – Essayeur automobile | créateur de contenu – Simplement Julien, Didier Wach – Créateur de contenu – The Choucroute Garage, Christophe Theuil – Président – Le MAP, l’observatoire de Experts de la Mobilité, Charles Camblin – Créateur de contenu – TESLA GEEK, Didier Pulicani – Journaliste spécialisé – Mac4Ever, Régis Jehl – Rédacteur en chef adjoint – CLEANRIDER, Guilhem Richaud – Rédacteur en chef – L’indépendant, Mathieu Lanéelle – Directeur général – Allego France SAS, Christophe LEFORT – CEO – FRESHMILE, Gilles Moreau – Fondateur – Verkor, Francois Oudot – CEO – Bump…

Ainsi que 7 711 signataires de plus… Cette tribune a également été relayée par Libération.

