Les taxis et les VTC se livrent une concurrence intense depuis plusieurs années. Dans la bataille commerciale qui oppose les taxis aux services de VTC sur les routes franciliennes, les taxis pourraient bien reprendre l’avantage durant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour se déplacer en région parisienne pendant les JO de Paris 2024, quelques habitudes vont certainement devoir changer. C’est aussi le cas pour tous les utilisateurs réguliers ou occasionnels des taxis et VTC, qui vont vouloir sillonner la capitale et ses environs du 26 juillet au 11 août 2024, puis du 28 août au 8 septembre 2024.

Avec les zones restreintes et les voies olympiques, nul doute que la circulation à Paris et proche des sites des épreuves sportives vont être encore plus compliquées qu’à l’accoutumer. Alors entre taxis et VTC que choisir ?

Taxis parisiens G7 // Source : Taxis G7

Les taxis peuvent emprunter les voies olympiques

Les voies olympiques consistent en 185 km de voies réservées. Elles se trouvent positionnées stratégiquement sur les autoroutes reliant les sites d’épreuves : A1, A4, A12, A13 et le boulevard périphérique, mais aussi sur certains axes au sein de Paris. Elles doivent permettre aux véhicules officiels, aux transports en commun, aux véhicules de secours de ne pas être bloqués dans les bouchons, notamment causés par l’événement. Des radars automatiques et des forces de police veilleront au respect de cet espace de circulation dédié aux véhicules autorisés.

Plan des voies olympiques et des fermetures // Source : Capture du site Anticiper les jeux

Les taxis auront l’autorisation de circuler sur ces voies olympiques. Ce qui pourrait faire une grande différence, particulièrement pour rejoindre les aéroports depuis Paris (et inversement). Les différentes compagnies de VTC n’auront pas l’autorisation d’emprunter ces voies et devront se contenter des autres voies de circulation. C’est un avantage indéniable pour les taxis face aux VTC.

Des remises chez les VTC, mais aussi de la tarification dynamique

Des opérateurs VTC comme Uber ou Bolt ont mobilisé leurs chauffeurs pour qu’ils restent en région parisienne pendant la période des Jeux Olympiques afin de satisfaire la demande. Des bonus ont été mis en place pour motiver les chauffeurs. Est-ce que cela sera suffisant pour ne pas observer la tarification dynamique faire flamber les courses de VTC ? Rien n’est moins sûr.

Uber a notamment estimé que durant les pics, les tarifs des courses pourraient augmenter de 10 à 20 % en plus de la majoration habituellement constatée à certains horaires. Les trajets au départ des aéroports seront aussi susceptibles d’augmenter sur certaines plages horaires.

Néanmoins, pour ne pas faire fuir les clients face aux taxis dont la tarification est réglementée, Uber a également prévu certaines promotions. Les UberX Share, partagés par plusieurs clients se rendant au même endroit, pourra avoir une réduction allant jusqu’à 30 %. Si des pics de pollution venaient s’inviter à la fête, les UberGreen pourraient afficher jusqu’à 50 % de remise. Côté tarif de la course, il est possible que les taxis soient plus intéressants que les VTC selon l’horaire et la destination.

Accès aux abords des sites des épreuves

Les taxis comme les VTC n’auront pas permission de traverser les zones restreintes (bleues et rouges) pour du transit. Par contre, la dépose et la prise en charge sera possible selon la zone en respectant certaines conditions.

Zone bleue Zone rouge Taxis – Toutes personnes disposant d’un motif légitime pour se rendre dans la zone

– Points de prise en charge et de dépose limités – Dépose autorisée (pass jeux QR code obligatoire)

– Prise en charge autorisée par un taxi commandé VTC – Personnes disposant d’un motif légitime pour se rendre dans la zone – Dépose et prise en charge de certains passagers uniquement (résidents, personnes en situation de handicap, détenteurs de billets JOP).

– Pass jeux obligatoire pour la dépose dans ces zones.

Du changement dans les lieux de prise en charge

Pour faciliter la prise en charge, des zones spécifiques seront indiquées aux abords des périmètres rouges sur les applications de VTC et de taxis. Ces lieux sont aussi recommandés aussi pour les déposes pour accéder aux sites de compétition. Cela facilitera la rotation des courses pour l’ensemble des utilisateurs des taxis, comme des VTC.

Il reste cependant un léger flou quant aux zones de prises en charge des VTC dans les gares et aéroports. Elles changeront par rapport aux habitudes des utilisateurs réguliers.

