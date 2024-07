Lecture Zen Résumer l'article

MG vient de lever le voile sur un concept-car de Coupé sportif particulièrement réussi. Si le public se montre enthousiaste pour ce MG Cyber GTS, la marque le produira dès 2025.

Merci MG de prouver qu’il est toujours possible de proposer des voitures électriques désirables. La marque chinoise garde définitivement un peu de son ADN anglais pour les belles carrosseries. Le constructeur avait déjà réussi à marquer les esprits en lançant le cabriolet Cyberster, celui-ci devrait d’ailleurs bientôt arriver dans les concessions françaises. Après ce premier coup d’éclat avec le cabriolet, MG récidive avec sa déclinaison Coupé.

Le concept MG Cyber GTS vient d’être présenté au Goodwood Festival of Speed 2024 ce 11 juillet. Même si la marque n’a pas encore eu le feu vert de la direction pour lancer la production d’un tel modèle, il y a peu de doute qu’elle ne le fasse pas.

Une nouvelle gamme dans la gamme MG

Cyberster et Cyber GTS seraient un peu à part de la gamme actuelle du constructeur. Il y aurait d’un côté les SUV et berlines pour tous les jours à des budgets très abordables, et des modèles plus haut de gamme pour raviver la passion automobile et le plaisir de conduire.

Concept MG Cyber GTS // Source : Autocar.co.uk

Interrogé le 11 juillet par le média anglais Autocar, Jozef Kaban (vice-président du centre de design MG) a indiqué : « Nous avons beaucoup de choses rationnelles dans notre vie, mais nous avons besoin de moments spéciaux. ». Il a également bien précisé que ce concept a été imaginé pour demeurer accessible. Le modèle ne doit pas s’adresser qu’à une petite frange de la population capable de se payer de belles voitures sportives, il doit quand même pouvoir être le rêve atteignable d’une population plus large. Le MG Cyberster devrait être vendu à partir de 60 000 € en France, il est possible d’imaginer qu’un tel Coupé serait dans une gamme de prix assez similaire.

Il restera à voir comment MG va intégrer la marque IM, présentée au salon de Genève avec des modèles plus premium, au milieu de tout cela.

Un modèle sans réelle concurrence

Même si la marque indique bien que rien n’est acté pour l’heure, ce Coupé 2+2 pourrait quand même arriver dès 2025 sur les routes. Le concept ne présente pas d’intérieur, mais la marque aurait confirmé qu’il serait semblable à celui du cabriolet Cyberster.

Intérieur du MG Cyberster // Source : Raphaelle Baut

Il reprendrait aussi certainement la même fiche technique avec plusieurs versions, dont une entrée de gamme en propulsion avec un moteur de 250 kW et une batterie de 77 kWh. La version plus sportive serait en transmission intégrale avec deux moteurs combinant une puissance de 375 kW, et avec la même batterie.

Comme l’ensemble des constructeurs ne font plus que des SUV relativement insipides et quelques timides berlines, le coupé serait assez seul au monde sur le marché électrique en Europe. Il y a bien la BMW i4 qui est présentée comme Gran Coupé par la marque bavaroise, même si elle s’apparente plus à berline qu’à un beau Coupé sportif.

La seule concurrence viendrait de Maserati, mais les tarifs sont ceux de véhicules de luxe, hors d’un rêve accessible pour des automobilistes plus ordinaires. C’est aussi le cas pour les berlines coupé telles que les Porsche Taycan et Audi e-tron GT.

