20 km d’autonomie en moins pour la grande batterie du Peugeot e-3008, ce n’est pas grand-chose. Par contre, 20 km en moins sur la nouvelle Citroën ë-C3, c’est un tout autre débat.

Que se passe-t-il avec les autonomies communiquées par les marques du groupe automobile Stellantis ? On sait que les constructeurs revoient à la hausse, ou à la baisse, les valeurs promises entre l’annonce du modèle et l’homologation officielle par la norme WLTP. Quand elles sont données pour la première fois, les autonomies sont seulement des estimations réalisées par les constructeurs. Certains visent assez bien, mais pour d’autres, il y a parfois de mauvaises surprises.

La situation de Stellantis est encore différente, car les autonomies des Peugeot e-3008 et Citroën ë-C3 ont été revues à la baisse alors même que les deux autos sont toujours indiquées avec la mention « homologation en cours ». Il ne s’agirait pas encore des caractéristiques définitives, l’autonomie pourrait de nouveau évoluer (éventuellement à la baisse). C’est la publicité diffusée depuis quelques jours à la télé pour le Peugeot e-3008 qui a attiré l’attention sur ce subtil changement.

20 km en moins, quel impact sur les deux modèles ?

Depuis son lancement en septembre, le Peugeot e-3008 à grande batterie de 98 kWh est annoncé avec une autonomie de 700 km. Un nombre rond et prometteur qui a encore été utilisé par la marque pendant les essais presse réalisés mi-février. Cette version n’arrivera pourtant que courant 2025, ce qui n’empêche pas la marque de tirer profit de son autonomie record. Voici les données actualisées :

Version Autonomie à la présentation Autonomie 6 mois plus tard E-3008 210 ch 73 kWh 525 km 527 km (525 km pour la version GT) E-3008 230 ch 98 kWh 700 km 680 km (homologation en cours) E-3008 320 ch 73 kWh 525 km 527 km (homologation en cours) Données de la fiche technique Peugeot

Un Peugeot e-3008. // Source : Peugeot

Le passage de 700 km à 680 km d’autonomie sur ce modèle est marginal par rapport à la capacité totale de la batterie. Ce qui peut être reproché au constructeur, c’est d’avoir attendu délibérément que tous les essais du Peugeot e-3008 soient passés dans les médias avec des données erronées, pour ensuite faire discrètement les changements sur ses sites et dans ses publicités.

Pour la Citroën ë-C3, la situation est plus ennuyante. Elle est aussi un peu plus gênante pour les potentiels acheteurs. Avec une autonomie qui passe sans prévenir de 320 km à 300 km, le changement n’est pas neutre au regard de sa capacité globale. Surtout que la norme WLTP n’est déjà pas la plus fidèle, en particulier en considérant ceux qui empruntent les voies rapides. Que l’acheteur opte pour la version You à partir de 23 300 € ou la Max à partir de 28 600 €, le modèle dispose de la même batterie de 44 kWh, et donc de la même autonomie abaissée.

La nouvelle Citroën ë-C3 à partir de 23 300 €. // Source : Raphaelle Baut

Il est de plus en plus rare d’observer des écarts importants entre les autonomies communiquées et celles officialisées. Aucun constructeur n’est pour autant à l’abri d’une sous-estimation de ses consommations. Le Renault Scénic peut être cité en exemple. Le constructeur avait donné 420 km pour la batterie 60 kWh et de 620 km pour celle de 87 kWh. Les autonomies homologuées en cycle WLTP ont donné respectivement 430 km (+10 km) et 625 km (+ 5 km), ce qui est plus appréciable pour les clients dans ce sens-là.

Ce qui pourrait justifier ce changement chez Stellantis

Peugeot n’en serait pas à son premier dérapage de communication. Il ne faut pas complètement exclure que la société ait sciemment décidé de surfer sur l’effet de cette valeur, particulièrement élevée, pour frapper les esprits sur le nouveau e-3008. Il n’est impossible de penser que Peugeot finisse par justifier cela par une confusion entre la capacité de la plateforme STLA medium et ce qui était atteignable par le modèle lui-même.

La plateforme STLA Medium et ses 700 km. // Source : Peugeot

Une autre hypothèse intègre les conséquences du changement de fournisseur de la batterie. Le Peugeot e-3008 a été pensé pour être équipé de cellules de batterie NMC assemblées en France par l’entreprise ACC. La gigafactory ACC n’étant pas encore opérationnelle pour fournir les volumes nécessaires, ce sont des batteries chinoises de BYD qui ont été intégrées au modèle en attendant. Il est possible qu’à capacité équivalente, la densité des cellules ne soient pas exactement similaires et que cela influe sur les résultats espérés par le constructeur.

Cette théorie a ses limites, car la batterie de 73 kWh du Peugeot e-3008 ne souffre pas de la même baisse. Quant à la batterie de la nouvelle Citroën ë-C3, elle n’utilise même pas la même chimie. Elle se fonde sur une chimie LFP, en rien comparable avec le e-3008. Pourtant, les deux modèles se voient retirés 20 km d’autonomie. Un constat pour le moins étrange.

Stellantis commence à cumuler les cartons jaunes. Pour ne rien louper des rebondissements de l’industrie automobile mondiale, inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire Watt Else. C’est gratuit !

