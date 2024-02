Le design de la nouvelle Renault 5 électrique, présentée à l’occasion du salon de Genève, fait l’unanimité. La citadine « rétrofuturiste » est bourrée de détails qui attirent le regard.

Renault a donc attendu le salon automobile de Genève pour dévoiler la version finale de sa Renault 5 e-tech — que Numerama a pu découvrir en avant-première. La citadine, qui devrait être proposée sous les 25 000 €, est promise à un joli carton. Son style « rétrofuturiste », associé à la mobilité électrique, la rend terriblement attrayante.

Force est de reconnaître que Renault a mis toutes les chances de son côté avec cette Renault 5 électrique, qui puise sa personnalité dans son respect d’une icône ayant connu un franc succès. On a isolé cinq détails qui font de cette Renault 5 une réussite esthétique.

La Renault 5 en 5 détails

Si proche du prototype

Si la Renault 5 était très attendue par les observateurs du marché automobile, c’est d’abord parce que le prototype de 2021 était extrêmement prometteur. Néanmoins, il y a souvent un monde entre l’étude de style et le véhicule qui sera commercialisé. Tout est affaire de compromis, liés aux différentes réalités d’un constructeur : le design, l’ingénierie et l’économie. Avec la Renault 5, la firme au losange est parvenue à un exploit, celui de proposer une version finale très, très proche du concept-car. Il y a même des améliorations, comme le dessin des phares à l’arrière ou des blocs optiques à l’avant. C’est vraiment rare pour être souligné, et le signe que Renault a bien travaillé.

Version finale Concept

La prise d’air est devenue… un indicateur de charge

La Renault 5 électrique est bien évidemment un hommage à la Renault 5, icône née dans les années 70 et écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires. Elle en reprend l’allure générale, mais n’oublie pas certains détails. On pense à cette prise d’air sur le capot qui a été conservée, à ceci près qu’elle est devenue un indicateur de charge. Oui, le chiffre « 5 » qui apparait renseigne sur le pourcentage de batterie récupéré, sachant que le port de charge se situe tout près (à l’avant droit, devant la porte du conducteur). C’est malin : on transforme un élément distinctif devenu inutile en une fonctionnalité intéressante pour le propriétaire.

La prise d’air de la Renault 5 d’antan est devenu un indicateur de charge // Source : Renault

Des roues 18 pouces pour tout le monde

La Renault 5 sera proposée en trois finitions (Evolution, Techno et Iconic Cinq), mais sera toujours chaussée en 18 pouces. Cela paraît un peu gros pour une citadine de 3,92 mètres, dont la longueur se situe entre la Twingo et la Clio. Mais ces grandes roues vont lui permettre de gagner en caractère et en prestance dans les rues. Tant pis pour les quelques kilomètres perdus par rapport à des roues plus petites. Chaque finition aura son propre habillage : des simples enjoliveurs sur Evolution, les jantes du concept-car pour Techno et des jantes diamantées noires inspirées du cadran d’une montre pour Iconic Cinq.

Finition Techno à gauche, finition Iconic Cinq à droite // Source : Renault

La ligne qui souligne le toit

Un design se joue parfois dans les détails qui peuvent paraître anodins, mais en font toute sa réussite. Dans le cas de la Renault 5, comment ne pas mentionner cette ligne continue qui part du rétroviseur, encadre les vitres des portes, parcourt le coffre et vient se terminer au niveau du rétroviseur opposé ? Colorée, elle permet de souligner le toit et de bien marquer les courbes de la voiture. Elle sera proposée en trois coloris selon la finition : noire sur l’entrée de gamme, rouge ou bronze sur les variantes les plus chères. À associer à l’une des cinq livrées : Jaune Pop, Vert Pop, Blanc Nacré, Noir Étoilé ou Bleu Nocturne.

Une ligne souligne tout le toit de la voiture // Source : Renault

Drapeau tricolore et petit coq : la fierté française

La Renault 5 est une voiture française qui sera assemblée en France. Un point dont Renault est très fier — et qui, au passage, permet à la voiture de bénéficier du bonus écologique de 4 000 €. Cette fierté est telle qu’elle est incarnée par un petit drapeau tricolore qui prend place dans les phares à l’avant, ainsi qu’un petit coq qui squatte le bas du pare-brise. Dans le communiqué de presse, on peut même lire que la Renault 5 sera « la toute première voiture spécifiquement équipée pour transporter sa baguette achetée chez le boulanger », par l’intermédiaire d’un panier tressé en osier adapté à l’habitacle.

Le drapeau sur le phare avant Le coq sur le pare-brise

En bonus :

Important : on pourra transporter sa baguette sans mettre de la farine partout // Source : Renault

Renault 5 E-Tech Il n’y a pas d’offres pour le moment

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !