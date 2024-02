La Dacia Spring vient de s’offrir une mise à jour de son design. Au-delà de l’esthétique, d’autres nouveautés accompagnent également cette évolution du modèle.

La seconde voiture électrique la plus vendue en France en 2023 passe par la case restylage. Dacia vient d’officialiser ce 21 février une grosse mise à jour de son unique modèle 100 % électrique. Le design extérieur et intérieur de la Dacia Spring a pris un sacré coup de jeune, mais des changements un peu moins visibles sont aussi à l’ordre du jour.

Si l’on va appeler le modèle « nouvelle Dacia Spring », tout n’y est pas vraiment nouveau. La Dacia Spring reprend la même base technique (plateforme, moteur et batterie), mais ça ne l’empêche pas de gagner en équipements technologiques et en confort d’usage.

Des changements intérieurs qui ne sont pas qu’esthétique

Cet article ne reviendra pas spécifiquement sur tous les changements esthétiques du modèle, nos premières impressions sur la nouvelle Dacia Spring ont déjà été publiées. Il serait probablement trop long de lister l’ensemble des changements au niveau du design du modèle.

Ancien intérieur Spring Nouvel intérieur Spring

L’intérieur de la Dacia 2024 est en tout cas sans commune mesure avec l’ancien environnement particulièrement rustique du modèle. C’est un vrai bond en avant au niveau de la qualité perçue (malgré les matériaux basiques) et en technologie. Et ce, même s’il reste quand même encore quelques reliquats du passé, avec le démarrage par clé.

Les principales nouveautés à retenir sont :

Le tableau de bord numérique avec écran 7 pouces, qui permet d’avoir un affichage personnalisé sur l’autonomie restante, la consommation et les aides à la conduite

Le grand écran multimédia de 10 pouces, en série sur la finition haute nommée Extrême, mais en option sur la finition intermédiaire. Le système Media Nav Live offre la navigation connectée (pendant 8 ans) et les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Le nouveau volant 3 branches est désormais aussi réglable en hauteur

Le nouveau sélecteur de vitesse qui ne passe plus par une molette au fonctionnement hasardeux.

Dacia fait aussi la promotion d’une série de nouveaux accessoires Youclip qui peuvent vous permettre d’agrémenter votre intérieur avec des petits rangements pratiques.

Des évolutions pour la conduite

Il faudra attendre les essais routiers pour pouvoir juger de la pertinence de certains de ces ajouts, mais la Dacia Spring progresse.

Dacia Spring nouveau sélecteur de vitesse avec un mode B // Source : Dacia

Un « Mode B » a fait son apparition sur le sélecteur de vitesse pour obtenir un frein régénératif sur la Dacia Spring. Il ne fallait pas trop compter sur l’intégration d’une conduite à une pédale comme l’aime tant certains conducteurs de voiture électrique, mais le « Mode B » est déjà un plus par rapport à l’ancienne version du modèle.

La Dacia Spring se met aussi en conformité avec la réglementation européenne en adoptant les aides à la conduite en passe de devenir obligatoire sur cette nouvelle Spring :

Le freinage automatique d’urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos),

La reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse,

L’aide au parking arrière,

Le signal d’arrêt d’urgence,

L’alerte de changement de voie,

L’aide au maintien dans la voie,

Le système de surveillance de l’attention du conducteur

L’appel d’urgence (eCall).

Quelques autres nouveautés à retenir

Malgré un look plus costaud, la Dacia Spring n’a vu son poids grimper que de 6 kg, soit seulement 0,6 % en plus. La Dacia Spring 2024 reste donc en dessous de la tonne, avec un poids à vide de 984 kg, nonobstant l’ajout des aides à la conduite et de nouveaux équipements de série. C’est un joli travail d’équilibriste réalisé par les équipes de Dacia.

Coffre de la Dacia Spring // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le coffre de la Dacia Spring grappille aussi quelques litres supplémentaires (+ 6 %) pour atteindre 308 litres de contenance. Ce qui permet en rabattant les sièges arrière d’atteindre jusqu’à 1 004 litres de stockage. Pas si mal pour une voiture de 3,70 m de long seulement, elle bat ainsi plusieurs concurrentes. Pour rester dans la thématique du rangement, un accessoire est disponible en option pour créer un frunk (coffre avant) sous le capot de la Dacia Spring. Un espace suffisant pour pouvoir y glisser un câble de recharge par exemple. C’est plutôt malin, même si cela demande de dépenser un peu plus.

Accessoire pour avoir un frunk sous le capot de la Spring // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Dacia Spring surprend aussi en ajoutant sur la finition la plus élevée la charge bi-directionnelle. C’est une nouveauté pour Dacia. Même si l’intérêt du V2L (vehicle to load) reste toujours un peu gadget pour bien des conducteurs, c’est un petit plus à mentionner.

La nouvelle Spring pourra être disponible en version véhicule de société en 2 places et une version pensée pour les flottes d’autopartage est aussi disponible.

Dacia Spring et son chargeur bi directionnel en option // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Enfin, le dernier changement à retenir : c’est que la motorisation 65 ch (48 kW) ne se limite plus uniquement à la version Extrême, mais est disponible aussi sur la finition intermédiaire Expression. La motorisation 45 ch est elle disponible sur l’entrée de gamme Essential et Expression.

Les commandes de la nouvelle Dacia Spring seront ouvertes au printemps, les tarifs des différentes finitions seront communiqués à ce moment-là. Les premières livraisons sont attendues pour l’été 2024.

