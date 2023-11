La ville de Paris invite les habitants à participer à une consultation le 4 février 2024. Il s’agira de prendre position pour « plus ou moins de SUV à Paris ».

« Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4×4 à Paris. » Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 14 novembre 2023, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce l’organisation d’une nouvelle consultation citoyenne. Quelques mois après un vote massivement en défaveur des trottinettes électriques à Paris, les habitants de la capitale sont de nouveau encouragés à exprimer leur avis sur un autre moyen de transport controversé, les SUV.

L’annonce s’accompagne d’une campagne d’affichage dans la ville, titrée « Plus ou moins de SUV à Paris ? Votez, le 4 février ! ». Les modalités du vote sont précisées sur le site de la ville. Tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales peuvent y prendre part. « Cette nouvelle consultation portera sur l’augmentation significative des tarifs de stationnement non résidentiel pour les SUV et 4×4 dans Paris », peut-on également lire.

Un SUV, c’est quoi selon la mairie de Paris ?

À peine annoncé, ce futur vote suscite déjà des réactions. Qu’entend la mairie de Paris par SUV ? « SUV est le sigle anglais de ‘Sport utility vehicle’. C’est un type de véhicule qui combine des caractéristiques d’une voiture de tourisme avec celles d’un véhicule utilitaire, souvent caractérisé par sa taille plus grande et son poids plus important : un SUV pèse 200 kg de plus qu’un véhicule standard, mesure 2,5 m plus long et 10 cm plus large. »

Le critère retenu pour cette consultation semble donc bien être celui du poids des véhicules, le mot « SUV » permettant de simplifier la communication. La mairie indique à ce sujet quels propriétaires de véhicules pourraient être concernés par cette potentielle mesure :

Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de 1,6 tonne ou plus,

Les propriétaires de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus,

Les non-Parisiens propriétaires d’un SUV excédant le poids réglementaire,

Les Parisiens et professionnels sédentaires propriétaires d’un SUV dépassant le poids réglementaire hors de leur zone de stationnement résidentiel.

Ainsi, la mesure viserait d’autres véhicules que les sport utility vehicles. Un véhicule comme la berline Mercedes EQS se retrouverait concerné, avec son poids de 2 480 kg. À l’inverse, des petits SUV urbains ne seraient pas affectés, comme le Peugeot e-2008 (1 550 kg), l’Hyundai Kona Electric (1 690 kg) et le Model Y Propulsion (1 909 kg).

Voitures garées dans une rue de Paris. // Source : Canva

Le débat est donc ouvert et les Parisiens peuvent y réfléchir jusqu’au 4 février. On comprend aisément les arguments contre la présence des SUV dans les rues de la capitale. Ces véhicules aux dimensions imposantes, très consommateurs, ne sont pas adaptés aux villes. Particulièrement à Paris, où certaines ruelles des plus étroites sont partagées avec des cyclistes et des piétons. Des véhicules imposants, par exemple, l’hybride électrique Range Rover (2 770 kg dans son empâtement standard), prennent une place énorme sur les places de stationnement en ville.

D’un autre côté, il y a de quoi se perdre avec cette nouvelle communication de la ville de Paris. Souvent désigné comme ennemi par les écologistes et personnalités politiques, le SUV finit par devenir une catégorie un peu fourre-tout. Personne ne sait plus vraiment ce qu’est un SUV.

Lyon s’attaque déjà aux SUV

En France, les SUV sont également visés par la ville de Lyon, qui prévoit de rendre le stationnement plus cher pour les gros véhicules à partir de 2024. Actuellement, les résidents ont un tarif unique pour stationner, à 20 € par mois. Avec la nouvelle grille tarifaire, l’abonnement serait majoré à 45 € par mois pour les véhicules thermiques de plus de 1 725 kg, les hybrides rechargeables de plus de 1 900 kg et les électriques de plus de 2 200 kg.

L’issue de la votation sur les trottinettes électriques organisée à Paris en avril dernier laisse entrevoir comment la consultation sur les SUV pourrait, elle aussi, se dérouler. Pour les trottinettes, le résultat n’a sans doute étonné personne : quasiment 90 % des votants s’étaient exprimés contre. Très peu de Parisiens s’étaient déplacés pour participer (moins de 8 %). On pouvait penser que la plupart des votants n’étaient peut-être pas des usagers réguliers des trottinettes électriques. Il n’est pas interdit d’imaginer qu’une situation semblable surviendra le 4 février, avec une majorité de votants non propriétaires de véhicules, s’exprimant contre les SUV à Paris.

Pour suivre le débat autour des SUV, et le reste de l’actualité de la mobilité électrique, il y a une newsletter : Watt Else. Il suffit de s’inscrire juste en dessous pour la recevoir gratuitement chaque jeudi.

