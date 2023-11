[Deal du jour] Xiaomi possède une gamme de trottinettes électriques à des prix accessibles. La Mi Scooter 3 Lite se destine justement aux plus petits budgets, mais n’en reste pas moins un deux-roues de qualité, pratique pour le quotidien, malgré son autonomie limitée.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Electric Scooter 3 Lite est normalement vendue au prix de 449 € sur le site officiel de Xiaomi. Elle profite en ce moment d’une réduction de 100 € et voit son prix passer à 349 €. Et avec le code VENTE10 à appliquer dans le panier (pensez bien aux majuscules), vous bénéficiez en plus de 10 % de réduction. La trottinette passe alors au prix de 314,10 €. Notez que le code est valable jusqu’au 09 novembre 2023 inclus.

La trottinette est aussi disponible sur le site de Cdiscount, dans la boutique officielle de Xiaomi, au prix de 349 €.

Vous retrouverez une trottinette de la gamme de Xiaomi, ainsi que d’autres, dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette légère de Xiaomi ?

Le design de la Scooter 3 Lite ne révolutionne pas le monde des trottinettes. Les lignes sont classiques et le style est sobre, avec toutefois des câbles apparents de couleur rouge, qui donnent une touche personnelle à l’ensemble. Son châssis en alliage d’aluminium est léger et robuste, et profite d’excellentes finitions. La Scooter 3 Lite ne pèse que 13 kg, un poids appréciable dans les grandes villes, où un petit gabarit facilite les déplacements intermodaux. Son système de pliage est bien conçu pour l’emporter sans problème dans les transports en commun.

Les roues de 8,5 pouces supportent un plateau large de 14,5 cm. La surface est suffisante pour poser ses pieds sans se sentir à l’étroit. Niveau ergonomie, le design minimaliste du guidon offre de l’espace pour le tableau de bord. L’éclairage frontal, placé vers la partie inférieure, est en effet censé alléger l’ensemble. Dommage que l’écran LED reste très simpliste, et affiche seulement la vitesse, le mode de conduite choisi ou encore l’autonomie restante.

La Scooter 3 Lite se plie facilement // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire à ce prix ?

La Scooter 3 Lite est de base un modèle abordable. Avec une réduction de 135 €, c’est une très bonne affaire. La trottinette de Xiaomi embarque un moteur d’une puissance nominale de 300 W. Ce n’est pas aussi puissant que d’autres modèles de la gamme, comme la Mi Electric Scooter 3, mais c’est une concession indispensable pour un deux-roues léger et abordable. Guidon en main, vous atteindrez aisément la vitesse maximale de 25 km/h, mais uniquement avec le mode Sport. Deux autres modes de conduite sont disponibles : le mode Standard et sa vitesse moyenne de 15 km/h, et le mode piéton et ses pointes à 6 km/h. Notez que seul le mode Sport vous permettra de gravir des côtes jusqu’à 14 %.

Niveau endurance, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite possède une autonomie de 20 km environ. Autonomie qui peut varier en fonction de la route ou des intempéries. Une petite performance, qui reste néanmoins suffisante pour les courts trajets du quotidien.

