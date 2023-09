Alors que le lancement officiel de cette nouvelle Peugeot e-3008 ne doit avoir lieu que le 12 septembre 2023, quelques illustrations se sont déjà rapidement répandues sur les forums spécialisés.

Voilà un leak d’images qui ne va pas vraiment faire plaisir à Peugeot. Ce 7 septembre 2023 au matin, à 6 jours d’un des lancements les plus importants de l’année pour la marque française, les illustrations de la future e-3008 se répandent vitesse grand V entre les forums spécialisés et les réseaux sociaux. Voilà qui risque de gâcher la surprise.

Une très grande partie de la presse française a signé un embargo, ne soyez donc pas surpris de ne pas voir beaucoup de médias reprendre l’information. Numerama n’a pas été mis dans la confidence par Peugeot. De ce fait, rien ne nous interdit de divulgâcher les images qui circulent déjà activement. Il restera quand même à attendre le 12 septembre prochain pour connaître la fiche technique détaillée et officielle.

Ce que l’on sait déjà du Peugeot e-3008

Début janvier 2023, Linda Jackson, directrice générale de Peugeot, avait déjà donné quelques indications sur ce que seraient les futurs e-3008 et e-5008 lors d’une conférence dédiée aux véhicules électriques de la marque.

Leak des illustrations Peugeot e-3008.

Il est donc déjà connu que cette e-3008 inaugure la toute nouvelle plateforme STLA Medium. C’est le premier modèle à être développé en priorité pour la motorisation électrique, et non pas adapté d’une plateforme pour des modèles à motorisation thermique. Cela peut avoir un impact considérable sur les performances et l’efficience du futur modèle.

La patronne de Peugeot avait également précisé que Peugeot e-3008 pourrait atteindre jusqu’à 700 km d’autonomie (wltp). Pour ce faire, le modèle doit très certainement être équipé avec une batterie de taille conséquente. Au moins deux capacités de batteries doivent être prévues, une plus petite pour l’entrée de gamme et une plus grande pour offrir cette grande autonomie sur les versions plus haut de gamme.

De cette conférence du mois de janvier, il est aussi confirmé que le modèle sera décliné en 3 motorisations, avec 2 ou 4 roues motrices. Ce serait la première fois qu’un modèle 100 % électrique du groupe Stellantis proposera une version à transmission intégrale.

Design : un changement de style sur la face avant très marqué

Avant qu’on ait eu l’occasion de voir le modèle, il avait été dit que le nouveau e-3008 aurait un look plus tranché. C’est bien confirmé avec ces premières illustrations. Il était nécessaire que la marque prenne quelques risques au niveau du design, pour marquer l’aspect réellement nouveau de ce modèle, qui reprend un nom fort connu de tous.

Leak des illustrations Peugeot e-3008.

Alors que Renault récupère quelques caractéristiques des Peugeot 3008 pour son nouveau Scénic, Peugeot opte pour un nouveau design, mais pas piqué chez Renault. C’est le designer Matthias Hossan qui œuvre désormais à faire évoluer les modèles de la marque au lion.

Pour le choix de la teinte de lancement et pour l’arrière du véhicule, il y a comme une inspiration assez marquée de la marque a fait avec le modèle 408. Le reste des informations sera commentées le 12 septembre prochain lors de son officialisation.

