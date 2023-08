Le Silence S01 est un excellent scooter électrique équivalent 125 cc. Alors qu’un modèle plus récent, mais plus cher, a fait son apparition, le S01 conserve toutes les performances qui en font une des références en France. Avec 500 € en moins sur la facture, il améliore encore son rapport qualité-prix et devient encore plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur le Silence S01 ?

Le Silence S01, qui figure au passage dans notre sélection des meilleurs scooters électriques 125, est habituellement vendu au prix de 7 490 €. En ce moment, et jusqu’à demain seulement, il bénéficie d’une remise de 500 € et passe à 6 990 € sur le site Go2roues.

C’est quoi ce scooter électrique équivalent 125cc ?

Entre le maxi scooter et le scooter plus classique, le Silence S01 a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Sa batterie valise de pas moins de quarante kilos était au cœur de tous les débats. Trop lourde pour certaines et certains, ou au contraire, très pratique pour d’autres, la grosse batterie confère au Silence S01 une autonomie pouvant atteindre le 120 km en mode éco. Bien sûr, vous ne roulerez pas toujours aussi calmement, mais même en mode sport, le scooter est capable d’atteindre pas loin de 90 km en une seule charge. Comptez six bonnes heures pour remettre la batterie à bloc. Positionnée à l’extérieur du deux-roue, la batterie ne passe pas inaperçue, et signe un design électrique assumé, loin des modèles thermiques.

L’assise est confortable, bien que le siège soit légèrement incliné vers l’avant. On peut aisément prendre un passager à l’arrière sans avoir à se serrer. La conduite est fluide et l’accélération plaisante, surtout en mode sport. Si vous n’avez jamais conduit de maxi-scooter, notez que le guidon est décorrélé du corps du deux-roues. Vous pourrez être surpris de ne voir que le guidon tourner, mais rassurez-vous, après quelques virages, vous aurez vite pris le pli. Autre détail, qui ne nuit en rien la conduite du scooter, le bruit du clignotant ressemble davantage au signal sonore d’un camion qui recule que d’un clignotant. Pas franchement intégrée au meilleur endroit, la marche arrière a le mérite d’être là. En dehors de ces quelques imperfections négligeables, l’essentiel est là et le scooter est vraiment très agréable à conduire.

À moins de 7 000 €, le Silence S01 vaut-il vraiment le coup ?

Sans hésitation, oui. Malgré l’augmentation ces dernières années de 1 000 € sur son prix de sortie, c’est un scooter que nous continuons de recommander. Avec cette réduction de 500 €, on le retrouve à un prix correct. Le Silence S01 Plus, sorti plus récemment, coûte beaucoup plus cher, sans parvenir à justifier la différence de prix. Une belle autonomie d’une centaine de kilomètres, fidèle à ce qu’affiche la marque, et un mode sport vraiment réactif qui démarre au quart de tour ont permis au Silence S01 de se positionner comme une référence. À moins de 7 000 €, il retrouve un excellent rapport qualité prix.

