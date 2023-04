Il n’y a pas que les bornes de recharge traditionnelles pour faire le plein d’électrons d’une voiture électrique. Les solutions de recharge se multiplient, elles deviennent de plus en plus ingénieuses : nouvelle génération de bornes intelligentes, charge par induction, robot de recharge ou encore recharge mobile.

La recharge est le nerf de la guerre du développement des véhicules électriques. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le secteur est loin de ne proposer qu’un seul type de borne de charge, et les innovations sont nombreuses. C’est ce que Numerama a pu observer au fil de nos rencontres au salon Autonomy Paris 2023.

Si beaucoup d’automobilistes rechargent à domicile, et plus ponctuellement sur des bornes publiques, plusieurs entreprises se sont penchées sur le sujet pour proposer de nouvelles approches. Il faut que la recharge puisse devenir plus facile, pour ceux qui ne peuvent pas recharger à domicile. Il est aussi nécessaire que les entreprises et commerces puissent équiper leurs parkings avec des solutions intelligentes. Enfin, tant qu’à proposer de la charge, ne serait-il pas possible d’en simplifier le fonctionnement ?

1. Une recharge par induction plus performante

Pour celles et ceux qui en ont assez de manipuler un câble de recharge, la charge à induction est probablement la technologie qui fait le plus rêver. Pouvoir se garer sur une place de parking équipée d’un chargeur à induction, sans avoir à se préoccuper de brancher la voiture pour qu’elle se recharge.

Plusieurs entreprises se sont déjà positionnées sur ce créneau et même les constructeurs, y compris Tesla, commencent à réfléchir sérieusement à des solutions de ce type. Le principal reproche formulé contre l’induction, ou plus précisément contre la charge par résonance magnétique, c’est la déperdition d’énergie. Cela étant dit, on oublie assez vite qu’il y a aussi des déperditions de l’ordre de 20 % quand on branche un câble sur une borne AC.

Recharge par induction UP&Charge en position haute de charge // Source : Raphaelle Baut

Up&Charge, que nous avons rencontré sur le salon, inventent un système pour faire baisser cette perte. Alors que la majorité des bornes sans fil sont fixes, Up&Charge a une partie mobile qui va s’approcher au plus près (moins de 2 cm) de la voiture ou de la camionnette. Ces bornes peuvent s’installer à domicile ou sur l’espace public. Il faut compter un budget minimum de 3 500 €, sachant qu’il faut que le véhicule soit également équipé d’un récepteur pour que cela fonctionne.

L’idée, de n’avoir qu’à se stationner sur une place équipée pour pouvoir lancer une recharge depuis une application, est en tout cas assez plaisante. Cela serait un gain de temps et surtout un vrai plus pour les personnes à mobilité réduite.

2. Le lampadaire comme point de recharge des villes

Cette idée a déjà été aperçue dans certains pays voisins, mais cette solution tarde à s’implanter en France. Les villes et communes sont pourtant toutes équipées de lampadaires. Il ne faudrait parfois pas grand-chose pour pouvoir les transformer en un point de recharge lente. C’est une solution qui ne demande pas forcément des travaux aussi importants que pour installer des bornes de recharge, mais il faut que les lampadaires soient situés au bon endroit sur la chaussée, pour ne pas que les câbles de recharge des voitures ne gênent le passage sur les trottoirs.

Lampadaire de recharge à Chelsea // Source : Ubricity

C’est ce que Ubricity par Shell a développé chez nos voisins anglais et allemands. Les lampadaires de certaines zones urbaines sont équipés du dispositif de recharge avec une prise type 2. Plus de 6 000 lampadaires sont ainsi transformés en point de recharge lente de 5,5 kW (24 A) en Grande-Bretagne. Le véhicule n’a alors plus qu’à se brancher, comme sur une borne traditionnelle, et scanner le QR code pour procéder au paiement.

Démonstrateur du salon pour le fonctionnement du lampadaire de recharge // Source : Raphaelle Baut

3. E-GAP, la recharge mobile qui se déplace

En France, la société E-GAP a équipé une flotte de 6 camionnettes zéro émission avec des batteries externes géantes à son bord. 15 autres véhicules vont prochainement compléter la flotte. L’idée est de livrer directement là où le client est stationné, ce qu’il a besoin comme énergie électrique. Le service peut s’adresser aux professionnels : concessions, loueurs, administrations ou entreprises logistiques, qui n’ont pas de solution de recharge sur site pour recharger leur flotte de véhicules électriques. Le service est aussi disponible auprès de particulier qui ne disposent pas de solution de recharge à proximité, ou n’ont tout simplement pas envie de courir après une borne disponible.

Véhicule de recharge mobile e-gap // Source : Raphaelle Baut

Le véhicule E-GAP peut recharger les véhicules jusqu’à une puissance de 70 kW en courant continu (DC), mais gère aussi les charges AC. La capacité de sa batterie lui permet d’organiser une tournée de plusieurs recharges pour répondre aux commandes des clients. Il n’a, par contre, pas vocation à assurer les dépannages imprévus. Le client se connecte via l’application à e-Gap pour indiquer à quel moment il aura besoin d’une recharge, paye en ligne et laisse sa trappe de recharge entrouverte.

Le service a été lancé sur Paris et sa première couronne, avec en plus une couverture des deux aéroports parisiens. Il est disponible 7/7 jours. Il va bientôt être lancé à Bordeaux en mai et Lyon en juillet. Le service existe également dans plusieurs villes italiennes, ainsi qu’à Munich et Madrid.

Mesure précise de l’énergie distribuée par la recharge e-gap // Source : Raphaelle Baut

4. Des bornes de recharge avec des stockages d’énergie

Pour installer des bornes de recharge dans les entreprises et sur les parkings publics, il faut des bornes, mais aussi toute l’installation électrique qui va permettre de délivrer le courant nécessaire au moment les voitures en ont besoin.

Xcharge borne de recharge avec stockage d’énergie // Source : Xcharge europe

Certaines entreprises se retrouvent confrontées à un problème de taille. Leur installation électrique est parfois exploitée au maximum de ses capacités par leur activité professionnelle. Tirer de nouvelles lignes électriques est un poste de dépense important que toutes les sociétés ne sont pas en mesure d’assumer. Plusieurs entreprises proposent des bornes rattachées à un stockage d’énergie. Ce stockage d’énergie n’est autre que plusieurs batteries de voitures. Ainsi, le stockage d’énergie peut être rempli à des moments où l’entreprise n’a pas besoin de son électricité, comme la nuit. L’installation peut aussi fonctionner avec de l’énergie en provenance de sources intermittentes (énergie éolienne ou solaire), ou juste stocker l’énergie en heure creuse pour faire des économies.

Le système permet ainsi de lisser les dépenses énergétiques tout en permettant à des véhicules de se charger quand eux en ont besoin. Une tendance assez forte pour que plusieurs entreprises s’intéressent à cette solution. Les entreprises Xcharge et Mob-Energy nous ont présenté leurs produits sur le salon Autonomy Paris. Les deux solutions offrent différents avantages, le Cube Eiko de Mob-energy permet d’avoir un stockage unique pour alimenter jusqu’à 20 points de charge. De son côté, la solution Xcharge s’apparente plus à une borne de recharge rapide, à laquelle est adossée des batteries stockant de l’énergie moins chère.

5. Les robots de recharge

Et si l’on confiait la gestion de la recharge à des robots autonomes ? Derrière cette idée qui peut sembler un peu étrange se cache une innovation qui n’est pas forcément mauvaise pour certains lieux. Les parkings d’aéroport, de gares ou encore de centres commerciaux pourraient particulièrement être intéressés par cette solution. Plutôt que d’équiper des places spécifiques pour la recharge, qui pourraient d’ailleurs être squattées par des véhicules ventouses thermiques, le robot est, lui, mobile. Ce n’est pas le véhicule qui va pas à la borne, mais la borne de recharge qui va au véhicule.

Robot de recharge autonome Charles // Source : Mob Energy

Chez Mob-Energy, ce robot autonome rechargeur de voitures électriques s’appelle Charles. La vidéo explicative sera probablement la plus adaptée pour comprendre comment fonctionne ce service de recharge atypique :

Le robot Charles de première génération est encore un peu pataud et mérite d’être certainement amélioré, mais le concept reste intéressant. Il méritait bien un petit coup de projecteur sur les innovations disponibles dans l’univers de la recharge. Le robot Charles devrait de nouveau faire parler de lui dans quelques mois, les équipes travaillent actuellement à quelques améliorations du produit.

Vous l’aurez compris, tout est fait pour que la contrainte de la recharge d’une voiture électrique disparaisse. Les innovations dans le secteur devraient permettre de réduire les situations où la recharge électrique est complètement impossible. C’est plutôt une bonne nouvelle.

À destination des particuliers comme des professionnels, ces solutions intelligentes devraient trouver leur place entre la recharge à domicile et les chargeurs ultra-rapides. D’autres innovations existent encore, comme le « battery swapping » de Nio ou les bras robotisés pour aider les personnes à mobilité réduite à brancher leur voiture. Ce secteur n’est pas figé, il est en pleine croissance.

