Pratiquement en faillite, VanMoof pourrait prochainement perdre l’accès à ses serveurs, ce qui provoquerait la désactivation de nombreux vélos à distance. Avec l’application Bikey, son concurrent Cowboy a mis au point un moyen de contrôler les vélos VanMoof par Bluetooth. Au cas où.

Un joli coup de pub, de la solidarité entre concurrents, une taquinerie, ou tout ça en même temps ?

VanMoof, la marque néerlandaise de vélos électriques, est au bord de l’effondrement. En cessation de paiement, VanMoof est à la recherche d’une solution pour maintenir ses activités. Les prochains jours devraient s’avérer cruciaux pour l’entreprise, qui risque la faillite et la fermeture immédiate. Une partie de sa direction est partie, ses magasins sont fermés le temps de la procédure et les milliers de propriétaires d’un vélo de la marque retiennent leur souffle.

Pour cause, tout le concept des vélos VanMoof repose sur son lien avec la technologie. Les vélos du Néerlandais se pilotent dans une application, qui permet de les déverrouiller, de changer les réglages ou d’accéder à ses statistiques. Problème : en cas de faillite, la justice pourrait saisir les serveurs de VanMoof. Des milliers de vélos connectés deviendraient alors des vélos normaux, que l’on ne pourrait même plus déverrouiller.

Cowboy à la rescousse de VanMoof

C’est là qu’intervient Cowboy, l’autre acteur des vélos connectés. Le Belge, qui semble presque avoir anticipé la situation, a mis en ligne une application nommée Bikey (pour Bike et Key). Son concept est le suivant : connectez-vous à votre compte VanMoof, et l’application extraira la clé numérique de votre vélo. Grâce à Bikey, il est donc possible de déverrouiller et de changer les réglages de son VanMoof grâce au Bluetooth, sans passer par les serveurs le marque.

L’app Bikey sur iPhone. La version Android arrivera bientôt. // Source : App Store

En temps normal, il nous semblerait peu probable que VanMoof apprécie cette initiative. Au vu de sa situation, on imagine que le buzz créé par Cowboy est le dernier de ses problèmes. L’histoire ne dit pas si VanMoof prévoyait sa propre application pour exporter localement ses clés en cas de prolème, ou si les vélos de la marque allaient vraiment être bloqués.

Précision importante : tous les vélos VanMoof ne sont pas encore compatibles avec Bikey. Cowboy dit seulement pouvoir déverrouiller les vélos S3 et X3 aujourd’hui, mais prévoit le support des S5 et A5 prochainement. En revanche, les modèles S2 et X2 ne devraient pas y avoir droit.

