Pour s’attaquer au marché européen, Rivian change de stratégie. Le constructeur américain mise sur un nouveau modèle électrique, moins onéreux que les R1S et R1T : le SUV R2.

Distribuée pour le moment qu’aux États-Unis, la marque Rivian pourrait bien débarquer en Europe. Selon les propos tenus le 15 juin 2023 par Claire McDonough, directrice financière de l’entreprise, le SUV devrait être commercialisé entre 35 000 et 55 000 euros. Le R2 sera présenté début 2024. Sa commercialisation sur le marché européen devrait être effective d’ici 2026.

Le R2, concurrent direct du Volvo EX90 ?

Avec son petit crossover à venir, le constructeur cherche un moyen de se positionner sur ce nouveau marché. Avec ses 4,5 mètres de long, le R2 sera en concurrence directe avec les Volvo EX90, BMW iX, Kia EV9, Tesla Model Y ou même le Hyundai Ioniq 7. Le SUV de Rivian sera très probablement équipé d’une batterie de type lithium-fer-phosphate, une technologie qui va permettre de faire baisser les coûts.

Le teasing du R2 // Source : carscoops

Avec ce nouveau SUV, Rivian cherche à faire du volume. Avec l’arrivée prochaine du Tesla Cybertruck, les arguments du Ford F-150 Lightning et du Chevrolet Silverado 100 % électrique le R1T a de la concurrence. La demande sur le pick-up de Rivian est en nette baisse. Le R2 peut donc être la solution pour débloquer un nouveau segment et augmenter les ventes chez Rivian. C’est en tout cas le pari de la marque.

Le succès des SUV en Europe

Pour atteindre un niveau de prix plus bas, Rivian devra forcément faire des concessions. Ça tombe bien, les attentes des consommateurs européens sont moins hautes en termes de performances par rapport aux États-Unis. Le crossover devrait toutefois conserver un design aventureux, si cher à l’entreprise. Les SUV ont un immense succès en Europe depuis quelques années.

Entre 2013 et 2020, la part de marché du SUV a doublé, passant de 19 à 38 % sur le Vieux contient. C’est un type de modèle qui coche de nombreuses cases chez les consommateurs européens et la courbe des ventes ne devrait pas s’inverser de si tôt. Rivian le sait et veut en profiter. Même les pickups de la marque pourraient débarquer sur le marché européen.

