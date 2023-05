Avec ce petit coup de jeune, le Peugeot e-2008 s’offre quelques changements stylistiques en intégrant au passage le nouveau logo Peugeot. La mise à jour s’accompagne aussi de l’intégration du moteur électrique de nouvelle génération.

Les deux modèles phares de Peugeot sont sortis à quelques mois d’écart en 2019. C’est pourtant bien la 208 qui avait fait en premier sa petite révolution au salon de Genève avec son nouveau style. 4 ans plus tard, alors qu’il est temps pour les deux modèles de s’offrir un petit coup de frais, le restylage de la 208 se fait attendre. C’est finalement le e-2008 qui lui grille la priorité avec une annonce diffusée par la marque ce 4 mai.

Au programme de ce petit rajeunissement, ce sont surtout quelques retouches assez légères sur l’esthétique du modèle et sur quelques équipements, qui sont intégrées. C’est finalement l’arrivée du nouvel ensemble moteur/batterie de la version électrique qui change un peu la donne. Le Peugeot e-2008 peut enfin afficher plus de 400 km d’autonomie, un vrai plus pour le rendre un peu plus polyvalent.

Enfin le nouveau logo…

Le changement le plus marquant pour cette nouvelle génération du e-2008 consiste certainement en l’arrivée du nouveau logo Peugeot. Lancé en 2021, le nouvel emblème a commencé son intégration sur la gamme avec la 308. Il faut cependant attendre les mises à jour de mi-carrière des modèles en cours pour le voir débarquer sur les calandres. Il va donc progressivement remplacer l’ancien lion qui trônait sur les carrosseries sur les e-2008 actuellement commercialisés, puis assurément sur les e-208 peu de temps après.

Peugeot e-2008 2023 // Source : Peugeot

Pour le reste, le e-2008 version 2023 a sensiblement fait évoluer le design de sa face avant et changé la signature lumineuse pour l’actualiser. Ses feux avant se sont d’ailleurs inspirés d’un autre modèle plus haut dans la gamme du constructeur. Il faut dire que le e-2008 a déjà un style assez fort. Sa sortie en 2019 n’était clairement pas passée inaperçue dans les rues. Il n’était probablement pas nécessaire d’en faire des tonnes pour ce modèle qui, malgré les années, continue à bien se vendre.

Le e-2008 se renouvelle donc en douceur, sans vraiment risquer de bousculer les clients. Il s’offre au passage quelques nouveaux coloris de carrosserie. Notamment le nouveau gris Selenium qui sera sa couleur de lancement, en remplacement du Orange de la première version.

Nouvelle signature lumineuse du Peugeot e-2008 // Source : Peugeot

Nouveau moteur 115 kW et batterie 54 kWh

La principale nouveauté concerne finalement seulement la version électrique du 2008 de Peugeot. En intégrant le nouvel ensemble moteur/batterie prévu pour l’ensemble du groupe, le e-2008 se met au goût du jour.

Sa motorisation passe donc de 100 à 115 kW, mais c’est surtout la taille de sa batterie qui va un peu changer la donne. En passant de 50 à 54 kWh (pour 51 kWh utile), le Peugeot e-2008 peut afficher fièrement une autonomie wltp de 406 km, soit environ 60 km de plus que l’ancienne autonomie. C’est un gain non négligeable pour les utilisateurs. Il restera à surveiller si les prix ne profitent pas trop du lifting pour augmenter.

Intérieur Peugeot e-2008 2023 // Source : Peugeot

Avec quelques équipements améliorés à l’intérieur, en plus du changement de motorisation, il est possible que la marque face légèrement grimper la facture, d’un modèle qui n’est pas si abordable. On attend désormais de découvrir ce que la marque prévoit pour son best-seller : la Peugeot 208.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !