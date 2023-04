[Deal du Jour] La marque chinoise Xiaomi occupe une place importante sur le segment des trottinettes électriques en proposant toute une gamme de modèles accessibles. La Xiaomi Mi Scooter 4 Pro est une trottinette haut de gamme avec une bonne autonomie et une puissance moteur agréable. Toujours avec un rapport qualité prix intéressant, la trottinette Xiaomi Mi Scooter 4 est encore plus abordable avec 150 € de réduction.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, est vendue au prix de 799 € sur le site officiel de la marque. Trouvable quelques fois autour de 735 € sur divers sites marchands, elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 649 €.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

Le design de la Mi Scooter 4 Pro reprend peu ou prou celui des précédents modèles, avec toutefois un changement de couleurs au niveau des câbles, maintenant rouges. Un design classique qui reste néanmoins élégant. Au niveau de ses mensurations, les roues passent de 8,5 pouces à 10 pouces, et le deck gagne en surface, avec 16 centimètres de large et 62 cm de long. Les plus grands gabarits trouveront facilement la place pour leurs pieds avec ces nouvelles dimensions. La Scooter 4 Pro est une trottinette plus grande et plus imposante, mais aussi plus robuste, et confère un bon sentiment de sécurité.

Cependant, son poids de 16,5 kilos ne conviendra pas à tout le monde. Difficile à transporter, la trottinette de Xiaomi ne convient pas à l’intermodal. Même si le système de pliage est relativement simple, la trottinette reste imposante et lourde une fois pliée, et n’est pas forcément adaptée au métro ou au bus aux heures de pointe. Niveau éclairage, le frein avant est puissant et fait un bon travail de nuit, et s’accompagne de réflecteurs de chaque côté du deck, ainsi qu’à l’avant et à l’arrière. L’écran quant à lui est agréable à lire et indique la vitesse, le mode utilisé (marche, éco ou sport) et l’autonomie.

La trottinette se plie facilement mais reste imposante Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire ?

À ce prix, c’est une meilleure affaire qu’à son tarif plein. Ses puissances nominales de 350 W et maximale de 700 W permettent à la Scooter 4 Pro de gravir des côtes, à hauteur de 20 %. L’accélération est franche et souple, et la vitesse maximale de 25 Km/h est rapidement atteinte. Le contrôle du véhicule est parfait, et les reprises sont agréables. Cette trottinette électrique de Xiaomi ne manque pas de pêche, dommage qu’elle soit privée de suspension pour les routes cabossées. Malgré son poids, sa maniabilité est excellente et les manœuvres fluides. Niveau freinage, le double frein à disque à l’arrière et l’ABS à l’avant offre des freinages efficaces et rassurants. Sur route mouillée, il convient cependant de réduire sa vitesse, le freinage étant moins efficace.

Xiaomi promet 55 km d’autonomie. Dans les faits, comptez moins de 45 km, en fonction de la route, des intempéries et du poids. Comptez un peu moins de 9 h pour recharger complètement la batterie. Enfin, l’application Xiaomi Home possède une interface facile à lire. Vous y retrouverez des tas d’informations sur la batterie, le kilométrage et l’autonomie restante en kilomètres et pourcentage.

