Le propriétaire d’un Model Y a saisi la justice pour attaquer Tesla, sous fond de violation de vie privée. Plusieurs employés du constructeur ont visionné et partagé des images captées par les voitures, dans le simple but de se divertir.

Voilà une affaire embarrassante pour Tesla et elle ne restera pas sans suite. Plusieurs employés de l’entreprise ont avoué avoir utilisé des images captées par les caméras des voitures dans le but de se divertir. Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant de voir la justice s’en mêler. Comme l’indique Reuters dans un article publié le 8 avril, le propriétaire d’un Model Y a attaqué Tesla pour violation de vie privée.

L’objectif de Henry Yeh, qui vit à San Francisco, est de créer un recours collectif, ce qui encouragerait d’autres personnes dans son cas à se retourner contre le constructeur. « Comme n’importe qui, Mr Yeh est outré par l’idée que les caméras des Tesla puissent être utilisées pour violer la vie privée de sa famille, ce que la Constitution californienne protège », indique Jack Fitzgerald, avocat de la victime.

Tesla Model 3 et Model Y // Source : Tesla

Tesla déjà visé par la justice pour l’affaire des images privées

Le potentiel recours collectif concernait toutes les personnes ayant acquis ou loué une Tesla ces quatre dernières années. Les salariés ayant témoigné ont admis avoir eu accès à des séquences très intimes (y compris de la nudité). « On pouvait voir les enfants », a aussi indiqué un ancien employé dans les colonnes de Reuters. Or, la loi est pensée pour assurer la confidentialité des données et le respect de la vie privé, surtout quand il est question des enfants. Même Elon Musk n’a pas été épargné par ce voyeurisme, puisque son garage s’est retrouvé dans les fichiers visionnés.

« Tesla doit être tenu pour responsable de ces actions invasives et pour sa politique de confidentialité laxiste », estime Jack Fitzgerald. Tout porte à croire que cette action en justice dépassera le simple cadre individuel pour devenir un sujet de plus grande ampleur. Le but est de condamner les pratiques de Tesla quant à l’utilisation des images enregistrées par ses voitures. Ces dernières sont équipées de multiples caméras, à l’extérieur comme à l’intérieur. À l’arrêt, elles peuvent visualiser tout ce qui se passe autour d’elles, par exemple dans un garage — un lieu de vie comme un autre.

Normalement, les caméras des voitures Tesla constituent un moyen d’améliorer les fonctionnalités (le mode Sentinelle par exemple), la conduite et les aides au pilotage (Autopilot). Les données qu’elles enregistrent ne doivent pas être détournées à des fins personnelles, ce que des employés ont fait pour s’amuser — notamment en créant des mèmes. Pour se protéger de ces détournements déplorables, il est possible de désactiver le partage des données avec Tesla.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !