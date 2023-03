En difficulté en Chine, Kia a dévoilé l’EV5 Concept. Un SUV compact et électrique qui pourrait relancer la machine sud-coréenne dans un marché automobile chinois plus porté sur ses marques.

La Chine, un milliard d’habitants et un parc automobile de plusieurs centaines de millions de véhicules, avec une part de références électriques de plus en plus importante. Selon la China Association of Automobile Manufacturers, près de 6,8 millions de voitures électriques ont été vendues au cours de l’année 2022 en Chine — ce qui en fait le numéro 1 dans la vente de voitures électriques à l’échelle mondiale.

Il n’est donc pas surprenant de voir que certaines marques ciblent désormais la Chine pour le lancement de leurs nouveaux véhicules électriques. C’est le cas de Kia, qui a dévoilé, le lundi 20 mars, son EV5 Concept. Un SUV électrique qui devrait être commercialisé dans l’Empire du Milieu dans le courant de l’année 2023. « Les détails concernant un éventuel lancement pour les autres marchés seront précisés en temps voulu », indique Kia.

Dans les pas de l’EV9 et l’EV6

Près d’une semaine après la présentation d’un autre SUV électrique, l’EV9, la marque sud-coréenne a donc dévoilé l’EV5, une voiture électrique plus compacte que sa grande sœur. Au niveau de l’aspect extérieur, Kia a misé sur des formes plutôt cubiques et de grandes vitres, ainsi que des feux à LED fins, en forme de bandeaux lumineux.

Les feux spéciaux du Kia EV5 Concept // Source : Kia

Contrairement à ses véhicules thermiques, Kia a décidé de ne pas appliquer la calandre Tiger Nose à son EV5 Concept, mais plutôt un masque de la même couleur que la carrosserie. L’extérieur de ce concept est aussi marqué par la présence d’un toit panoramique servant de panneau solaire, ainsi que de portes à ouverture antagoniste. Un système qui devrait cependant disparaître sur le modèle de série, mais qui a l’avantage de permettre une plus grande liberté en cas de repos.

Deux sièges pivotables et des portières à ouverture antagoniste, l’idéal pour un pique-nique // Source : Kia

Car l’intérieur de cet EV5 se base énormément sur sa grande sœur, avec la présence de deux sièges pivotants du côté des passagers (d’où l’utilité des portes à ouverture antagoniste), mais aussi d’une banquette doublée d’une table. Située au fond du coffre et pliable, elle permettra aux adeptes de longs voyages de pouvoir faire une pause sans avoir à sortir de chaises pliantes.

Quant au tableau de bord de l’EV5, il reprend les traits de celui de l’EV9 de façon minimaliste, avec une double dalle pour les compteurs et le système multimédia. En revanche, aucune information sur l’aspect technique n’a été dévoilée par la firme sud-coréenne, mais on peut supposer que ce véhicule électrique disposera d’une puissance similaire à l’EV6 (environ 325 ch) et de la plateforme e-GMP, présente sur plusieurs véhicules de Hyundai et de Kia.

Un tableau de bord à double écran // Source : Kia

La Chine, un pays à (re)conquérir pour Kia

Avec ce véhicule électrique, le constructeur sud-coréen souhaite reconquérir la Chine, un pays où il se trouve en grande difficulté. Comme le rapporte The Korea Herald, Kia ne représenterait que 0,56 % des ventes sur le marché automobile chinois. Il s’agit d’un chiffre très faible comparé aux performances de ventes de Tesla sur le sol chinois. Et encore plus faible face aux voitures électriques nationales : d’après China.org, les ventes de véhicules chinois représentaient, en février dernier, près de 52,3 % du volume total.

C’est un marché important aux yeux de la marque sud-coréenne, qui souhaite donc viser un de ses voisins. Avant d’arriver sur le marché européen, où le développement de la voiture électrique dans le parc automobile est plus lent.

