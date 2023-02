[Deal du jour] Le Rider 5000 est l’une des références en matière de scooter électrique à mobilité semi-urbaine. Son look inspiré de la Vespa est élégant et sa motorisation performante. Parfait pour la ville, ce deux roues, confortable pour les trajets du quotidien, est en ce moment plus abordable avec 300 € en moins sur la facture.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique équivalent 125 cc ?

Le site de vente en ligne français Go2roues propose actuellement une réduction de 300 € sur le scooter Rider 5000W, qui voit son prix passer de 4 999 € à 4 699 €.

C’est quoi, ce scooter électrique ?

Le Rider 5000 reprend le design de la Vespa de Piaggio. Plusieurs coloris sont disponibles pour souligner ses belles courbes arrondies : turquoise, beige, rouge, noir mat et noir brillant. À vous de choisir un look passe partout, ou au contraire, rutilant. Dommage que le feu avant et les LED ne soient pas harmonisés avec l’avant du scooter. Son moteur 5.2 kW, équivalant à un 125 cm³, permet des vitesses jusqu’à 95 km/h. Son accélération est douce, mais attention au coup d’accélérateur trop généreux, le Rider 5000 atteint rapidement les 50 km/h.

Comme tout 125, il est accessible avec un permis B et une formation pratique de sept heures, ou avec un permis A. Fiable et robuste, la partie cycle offre un gage de sécurité et de confort appréciable. Son gabarit idéal est adapté à toutes les tailles et il s’accompagne d’une selle large et confortable qui peut accueillir un passager. Ce dernier profite de deux repose-pieds amovibles.

Le Rider 5000 est un scooter bien proportionné, qui possède une bonne tenue de route. Ses amortisseurs hydrauliques sont idéals pour rouler en ville et encaisser les nids de poule et les rues cabossées. Son moteur offre des accélérations fluides et sans à-coups. Il est également équipé d’un freinage à disque couplé. Ce type de freinage permet de réduire les distances de freinage et simplifie la conduite. Une marche arrière est aussi présente afin de faciliter les manœuvres de parking.

À ce prix, le scooter Rider 5000 est-il une bonne affaire ?

Si vous cherchez un deux roues efficace et écologique pour vos déplacements quotidiens en ville, alors ce scooter électrique est une bonne affaire. En matière d’autonomie, sa batterie d’une capacité de 3.75 kWh ou 72V / 52 Ah promet environ 50 km d’autonomie, avec des vitesses proches de 95 km/h en continu. Dans le cas d’un usage plus modéré, majoritairement en ville, l’autonomie peut dépasser les 80 km. La batterie est amovible et peut être rechargée à la maison ou au bureau sur une prise 220 V classique. Elle se recharge complètement en un peu plus de 5 heures. Malheureusement, son poids de 18 kg peut être gênant, surtout s’il vous faut monter plusieurs étages avec. Heureusement, le Rider 5000 est muni d’un port de charge externe pour recharger sa batterie sans l’extraire. Enfin, elle dispose d’une durée de vie de 50 000 km, avant de voir sa performance diminuer légèrement.

Les Rider 5000W sont éligibles au bonus de l’État de 900 € maximum. Une fois déduite, cette aide accessible à tous permet de réduire le prix final à 3 799 €. Et si vous passez par votre entreprise ou que vous possédez le statut autoentrepreneur, vous pourrez accéder à la prime de 1 500 € offerte par la Région. Soit 2 400 € d’aides au total, pour un prix final du Rider 5000W à 2 299 €.

