Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le scooter électrique Rider 3000W est un modèle idéal pour rouler au quotidien. Déjà à un excellent prix, il est en plus bien plus abordable grâce à une réduction.

Les scooters électriques sont particulièrement pratiques pour circuler en ville. Leur format compact permet de se faufiler facilement dans la circulation et de gagner un temps précieux au quotidien. Comme les vélos électriques, les scooters sont une solution de mobilité moderne, écologique et efficace pour les milieux urbains. Le site français Go2Roue propose en ce moment une réduction sur un modèle équivalent 50 cm³.

Le Rider 3000W, équivalent 50 cm³, normalement vendu 3 390 €. Il est en ce moment proposé au prix de 3 190 €.

C’est quoi, ce scooter électrique Rider 3000W 50 cm³ ?

Le Rider 3000W reprend en partie le design du modèle 125 cm³ de la même gamme. Les lignes sont élégantes, proches de la Vespa de Piaggio. Sa conception est robuste et le deux-roues offre une tenue de route fiable et un bon sentiment de sécurité. Sa selle est d’une taille parfaite pour ne pas se sentir à l’étroit, et les repose-pieds passagers amovibles permettent d’accueillir une personne à l’arrière, sans trop sacrifier le confort.

En termes de confort d’ailleurs, les amortisseurs hydrauliques encaissent bien les chocs, même si vous devrez être vigilant et éviter nids de poules et trottoirs. Les disques de freins avant et arrière procurent un bon freinage, un peu sec si vous n’êtes pas habitué au scooter. Une fois le coup de main pris, freinage et conduite se font rassurants, et font du Rider 3000W un bon deux-roues si vous n’êtes pas habitué à conduire un scooter électrique.

Le Rider 3000W // Source : Frandroid

À ce prix, le Rider 3000W est-il une bonne affaire ?

200 € de réduction, c’est toujours bon à prendre pour un scooter électrique fiable et parfait pour la ville. La grande différence avec son grand frère de 125 cm³ réside dans son moteur d’une puissance de seulement 3000W, qui peut monter jusqu’à une vitesse maximale de 45 km/h. La vitesse est idéale pour rouler en ville, couplée à une conduite souple et un gabarit agréable.

Niveau autonomie, sa batterie de 72V / 50Ah permet d’atteindre 120 km d’utilisation en une seule charge. Notez que le mode « éco » permet de limiter l’autonomie et la performance, tandis que le mode « sport » permet de délivrer toute la puissance du moteur. L’autonomie est forcément plus réduite avec ce dernier mode.

Les points à retenir sur le Rider 3000W:

Une autonomie de presque 120 km

Un gabarit et une vitesse idéale pour la ville

Sa très bonne tenue de route

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !